DÜZELTME İLANI SAZAN BALIĞI YAVRUSU ÜRETİMİ HİZMETİ ALINACAKTIR

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İhale Kayıt Numarası : 2024/1805469 1- İdarenin a) Adresi : Kazım Dirik Mahallesi Sanayi Caddesi No: 34 35100 BORNOVA/İZMİR b) Telefon ve faks numarası : 2324351003 - 2324622493 c) Elektronik posta adresi : izmir@tarim.gov.tr ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 26.12.2024 - 5270 b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : EGE TELGRAF - 26.12.2024 / www.yeniasir.com.tr – 26.12.2024 3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

SAZAN BALIĞI YAVRUSU ÜRETİMİ HİZMETİ ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Su ürünleri yetiştiriciliği konusunda faaliyet gösterdiğine dair yetiştiricilik veya Kuluçkahane izin belgesi verecek olup; Sözleşme öncesi yüklenici idareye ibraz edecektir

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Su Ürünleri plan proje danışmanlık, Yetiştirme, Avlama, İşleme, Nakliye Ve Pazarlama gibi işler ayrı ayrı veya birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir

Basın No: ILN02151089

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