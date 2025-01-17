Örnek No:55* T.C. DİKİLİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/13 SATIŞ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2025 - 11:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2025 - 11:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2025 - 11:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2025 - 11:29

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İzmir İl, Dikili İlçe, Çandarlı Mahallesi, 1676 Ada, 29 Parsel, Zeytinlik vasıflı taşınmaz Çandarlı yerleşim yerine 2700 m, Kuzey Ege Otoyoluna 7.500 m, Dikili merkeze 15000m mesafededir, üzerinde elektrik ve su kaynağı yoktur, etrafında sınırları belirleyen duvar, tel örgü yoktur.1.196,04 m2Taşınmaz 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında " Tarım Alanı" olarak planlı alanda kaldığı ve 1. Derece Doğal Sit Alanında kalmaktadır.299.010,00 TL%10

09/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02158054

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