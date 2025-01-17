Örnek No:55* T.C. DİKİLİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/13 SATIŞTAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Dikili İlçe, Çandarlı Mahallesi, 1676 Ada, 29 Parsel, Zeytinlik vasıflı taşınmaz Çandarlı yerleşim yerine 2700 m, Kuzey Ege Otoyoluna 7.500 m, Dikili merkeze 15000m mesafededir, üzerinde elektrik ve su kaynağı yoktur, etrafında sınırları belirleyen duvar, tel örgü yoktur.
Yüzölçümü : 1.196,04 m2
İmar Durumu: Taşınmaz 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında " Tarım Alanı" olarak planlı alanda kaldığı ve 1. Derece Doğal Sit Alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 299.010,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2025 - 11:29
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2025 - 11:29
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2025 - 11:29
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2025 - 11:29
09/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02158054
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