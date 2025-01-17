Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/794 ESAS

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2025 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2025 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2025 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 14:50

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri :İzmir İl, Bornova İlçe, ERGENE Mahalle/Köy, KIZILAY Mevkii, 231 Ada, 44 Parselde kayıtlı taşınmazın 3/16 Hissesi Satışa Konudur.Adresi : Kızılay Mahallesi 488. Sokak No: 1Bornova / İZMİRYüzölçümü : 144,00 m2İmar Durumu :Bornova Belediyesi İmar ve Şehircilik müdürlüğünce 28.08.2024 tarihli yazısı eki İmar durumu belgesinde konu taşınmaz; " 1/1000 ölçekli Uygulama iimar Planında, TAKS: 0.50 ve KAKS :2.0 yapılaşma koşullu Y. ençok 4 kat gabarili Aile Sağlık Merkezi Alanında kalmakta olup, plan üzerinde tariflenen 12 nolu etaplama sınırı dahilinde İmar Uygulaması görmesi gerekmektedir. Uygulamadan sonra Ayrık Nizam 6 (Altı) katlı konut alanında yapılaşma hakkı elde edebilecektir. Ayrık Nizam 6 kat yapılanma koşulu belirlenmiş imar adalarında yapı yaklaşım mesafelerine uyulmak ve TAKS: 0.60 oranını aşmamak kaydıyla cephe ve derinlik şartı aranmaz. 3194 sayılı İmar kanunu Hükümlerine ve İBŞB İmar Yönetmeliğine tabidir. Ö.A-3-5.1 alanda kalmaktadır" belirtilmiştir.Kıymeti : 1.150.313,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.

30/12/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02158245

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