Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/794 ESASTAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/794 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :İzmir İl, Bornova İlçe, ERGENE Mahalle/Köy, KIZILAY Mevkii, 231 Ada, 44 Parselde kayıtlı taşınmazın 3/16 Hissesi Satışa Konudur.
Adresi : Kızılay Mahallesi 488. Sokak No: 1Bornova / İZMİR
Yüzölçümü : 144,00 m2
İmar Durumu :
Bornova Belediyesi İmar ve Şehircilik müdürlüğünce 28.08.2024 tarihli yazısı eki İmar durumu belgesinde konu taşınmaz; " 1/1000 ölçekli Uygulama iimar Planında, TAKS: 0.50 ve KAKS :2.0 yapılaşma koşullu Y. ençok 4 kat gabarili Aile Sağlık Merkezi Alanında kalmakta olup, plan üzerinde tariflenen 12 nolu etaplama sınırı dahilinde İmar Uygulaması görmesi gerekmektedir. Uygulamadan sonra Ayrık Nizam 6 (Altı) katlı konut alanında yapılaşma hakkı elde edebilecektir. Ayrık Nizam 6 kat yapılanma koşulu belirlenmiş imar adalarında yapı yaklaşım mesafelerine uyulmak ve TAKS: 0.60 oranını aşmamak kaydıyla cephe ve derinlik şartı aranmaz. 3194 sayılı İmar kanunu Hükümlerine ve İBŞB İmar Yönetmeliğine tabidir. Ö.A-3-5.1 alanda kalmaktadır" belirtilmiştir.
Kıymeti : 1.150.313,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2025 - 14:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2025 - 14:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2025 - 14:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 14:50
30/12/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02158245
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