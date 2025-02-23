TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BORNOVA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İKN : 2025/222559

1-İdarenin a) Adı : AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BORNOVA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : MERSINLI MAHALLESI 2800 SOKAK 2 35500 ÇINARLI KONAK/İZMİR c) Telefon ve faks numarası : 0232 444 35 42-204 - 2324357088 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : BORNOVA ADSM 115 KALEM DİŞ TIBBİ SARF MALZEME VE CERRAHİ ALET ALIM İHALESİ b) Niteliği, türü ve miktarı : 115 Kalem Diş Sarf Malzeme ve Cerrahi Alet

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kurum ambar/depolarına ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup, sözleşme imzalanma tarihi itibariyle 4(dört) ay içerisinde Yüklenici peyderpey deponun siparişinde istenen miktar ve kalemdeki malzemeleri eksiksiz olarak siparişi takip eden 10 (on) gün içinde teslim etmek zorundadır d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.03.2025 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Bornova ADSM Bayraklı Ek Hizmet Binası Başhekimlik Toplantı Salonu

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

TIBBİ CİHAZ SATIŞ YETKİ BELGESİ

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Kayıt Belgesi 4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.

BORNOVA ADSM 115 KALEM DİŞ TIBBİ SARF MALZEME VE CERRAHİ ALET ALIM İHALESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:2-İhale konusu mal alımın3-İhalenin4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



Basın No: ILN02177987

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