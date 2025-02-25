İLAN T.C. ÖDEMİŞ AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/205 Esas

DAVALI : MARTİN TOPLAR Ertuğrul Mah. Camiönü Küme Evleri No:62 Ödemiş/ İZMİR

Davacı ELVAN TOPLAR vekili dava dilekçesinde; davalı MARTİN TOPLAR aleyhine mahkememizde Ödemiş Aile Mahkemesinin 2020/99 Esas 2020/246 Karar sayılı dosyası ile boşanma davasının reddolunduğu, redde ilişkin hüküm 09/03/2021 tarihinde kesinleştiğini, eşler 2019 yılı yılından bu yana bir araya gelmediklerini, müşterek hayat yeniden kurulamadığını belirtilerek M.K'nun 166/son md. göre boşanmalarına müşterek çocuk Yakup'un velayetinin davacıya verilmesine Yakup için aylık 4.000 TL tedbir nafakası takdirine kesinleşmeden sonra iştirak nafakası olarak devamına yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılması talepli işbu dava açılmış olup yapılan tüm aramalara rağmen davalıya usulüne uygun davetiye tebliğ edilemediğinden dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı sıfatıyla iş bu ilanın yayını tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde davaya cevap vermeniz ve varsa delillerinizi bildirmeniz gerektiği, duruşmanın 30/04/2025 günü saat 10:20'da Ödemiş Aile Mahkemesi'nin duruşma salonunda yapılacağı cevap vermediğiniz ve davayı takip etmediğiniz takdirde iddiaları inkar etmiş sayılacağınız ve yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı bir sonraki celsenin ön inceleme duruşması olarak yapılacağı, taraflar gelmese dahi yokluklarında davayı takip eden tarafın olması halinde ön inceleme duruşması yapılacağı hususunun, dava dilekçesi ve tensip tutanağı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğin son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağının, davalı MARTİN TOPLAR'ın tebligatı yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı yasanın 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02178612

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