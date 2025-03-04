DEVLET HASTANESİ -TİRE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI



2025 YILI BİYOMEDİKAL TÜKETİM SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2025/299804

1-İdarenin a) Adı : DEVLET HASTANESİ -TİRE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : ATATÜRK MH. İNÖNÜ BULV. 1 35900 MALTEPE MEVKİİ TİRE/İZMİR c) Telefon ve faks numarası : 2325121522 - 2325112199 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2025 YILI BİYOMEDİKAL TÜKETİM SARF MALZEME ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : MAL ALIMI 52 KALEM

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : TİRE DEVLET HASTANESİ BİYOMEDİKAL DEPO ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip; Yüklenici, Hastanemizin siparişinde istenen miktar ve kalemdeki malzemeyi eksiksiz olarak siparişi takip eden 10 (on) gün içinde teslim etmek zorundadır., Tıbbi malzemeler Hastane tıbbi sarf deposunun talebi doğrultusunda partiler halinde 30.06.2026 tarihine kadar teslim edilecektir. d) İşe başlama tarihi : 01.05.2025



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.03.2025 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : TİRE DEVLET HASTANESİ KONFERANS SALONU



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ



4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler. 4.3.2. 4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmadığına dair beyan

ÜTS ve/veya TİTUBB'a kayıt 1

ÜTS ve/veya TİTUBB'a kayıt 3

ÜTS ve/veya TİTUBB'a kayıt 4 4.3.3. Tedarik edilecek malların katalogları, broşürleri, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Broşür

Fotoğraf

Katalog

Teknik şartnameye cevap

Yazılı açıklamalar 4.3.4. Numune sunulması istenmektedir. 4.3.5. Demonstrasyon yapılması istenmektedir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. YURT İÇİNDE VEYA YURT DIŞINDA KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRDE YAPILMIŞ İŞLERE İLİŞKİN TIBBİ SARF MALZEME ALIMI İHALELERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLİR.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN02182845

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