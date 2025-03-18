İZMİR VALİLİĞİNDEN

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail DERSE, İtfaiye Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınları Müdahale Şube Müdürü Yaşar KORKMAZ, İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürü Aydın MUTLU hakkında soruşturma izni verilmemesine dair Valilik Makamınca 19.02.2025 tarihli ve 2025/17 sayılı karar, şikâyetçi Nagihan ÖZKAN'a tüm aramalara rağmen ve adı geçeninin MERNİS'de kayıtlı adresi bulunamadığından tebliğ edilememiştir.

Kararın şikâyetçi Nagihan ÖZKAN'a tebliğ edilememesi nedeniyle ilanen tebligat yoluna gidilmiş olup, kararın bu ilan ile 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31. maddesinde belirtilen süre sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ve karara karşı itiraz edilmesi halinde 10 (on) günlük yasal süre içerisinde itirazın İzmir Bölge İdare Mahkemesine veya İzmir Bölge İdare Mahkemesine sunulmak üzere İzmir Valiliğine verilebileceği ilan edilir.

Basın No: ILN02191447

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