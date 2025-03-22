T.C. İZMİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

EsasNo : 2020/2446

KararNo : 2024/726

İLAN METNİ

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık Mustafa ve Nuema oğlu, 22/08/1995 SURİYE doğumlu, ABDULLAH ALOJİ hakkında yapılan uyarlama yargılaması sonucu eylemine uyan 5607 SA 3/18, 3/10, 3/10-son, 3/23, 5237 SA 62/1, 52/2, 51/1, 51/3, 54/4 maddeleri gereğince neticeten 10 AY HAPİS (Tecil) ve 20,00 TL. ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINAkarar verildiği,tüm aramalara rağmen sanığın bulunamadığı ve mahkememizce verilen gerekçeli karar ile katılan vekilinin itiraz dilekçesi kendisine tebliğ edilemediğinden,

1-7021 Sayılı Tebligat Kanunun29. Maddesi gereğince hüküm özetinin bir gazeteve bir internet haber sitesinden ilanen tebliğine,

2-Yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer asliye ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya bu mahkemelere müracaat ile zabıt katibine veya Hakime tasdik ettirilecek bir tutanak ya dadilekçe ile karara karşı İzmir Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna başvurabileceği, aksi takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.18/03/2025

Basın No: ILN02195045

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