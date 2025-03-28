Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2024/289 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2025 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2025 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2025 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2025 - 14:00

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri :İzmir İli, Bayraklı İlçesi, BAYRAKLI Mahallesi, 25020 Ada, 3 Parsel, D/7/97/60 Nolu Bağımsız Bölüm Satış konusu taşınmaz, M.K'ye ait olup TAŞINMAZIN TAMAMI SATILACAKTIR. Şekilsiz yamuk geometrik sınırlara sahip 13.194 m² arsa alanlı parsel üzerinde, konutlardan oluşan 4 adet blok ile dükkan/sosyal tesislerden oluşan çarşı bloğu mevcut olup Özgül Armağan Çağlayan Sitesi içerisindedir.Satışa konu taşınmazın bulunduğu D blok, 2084/8 sokak yönü ile komşu parsel ve site içi yöne cepheli olup, zemin+10 normal kat olmak üzere toplam 11 katlı, ayrık nizamda betonarme karkas binadır. Mimarisi ile farklı bir konsepte yapılan binanın iç orta kısmından geniş bir alandan oluşan galeri ile bu galeri çevresinde dışarıdan dairelere girilen kat merdivenleri ve asansörler ile kat sahanlığı içerisinden ulaşılmaktadır.Adresi : Tepekule Mahallesi, 2120/2 Sokak, Özgül Armağan Çağlayan Sitesi No;97, D Blok, Kat 7 D:60 Bayraklı / İZMİRYüzölçümü : 13.194 m2Arsa Payı : 200/70200İmar Durumu : Bayraklı Belediyesinin 05.06.2024 tarihli imar durumu yazısında, taşınmazın "serbest nizamda" Taks;0.25, Kaks;2.00, her cephesi minimum 5m. bahçe mesafeli, Konut Adasına isabet ettiği, Kentsel Dönüşüm Alanında kalmadığı belirtilmiştir.Kıymeti : 3.100.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler:BEYAN: YPLANI 12/10/2001BEYAN : AT Bu gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir.

26/03/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02200094

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