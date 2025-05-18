İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Belediyemize ait Yalı Mahallesi 6418 Sokak No:15 Z/1-2 Karşıyaka/İZMİR adresindeki tuvalet (41 m²) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.

Tahmin edilen bedeli :36.230,88-TL/Yıl +KDV (OTUZALTIBİNİKİYÜZOTUZTÜRKLİRASISEKSENSEKİZKURUŞ+KDV)

Geçici Teminatı :1.304,31-TL (331 İcar)

Fiili Durumu :DOLU 2-Belediyemize ait Fatih Mahallesi Birleşmiş Milletler Caddesi No:50-B/02 Konak/İZMİR(Eşrefpaşa yer altı geçidi) adresindeki dükkan (10 m²) 10(on) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.

TAHMİN EDİLEN BEDELİ :37.230,00-TL/Yıl (OTUZYEDİBİNİKİYÜZOTUZTÜRKLİRASI)

GEÇİCİ TEMİNATI : 1.116,90-TL (375 İCAR)

FİİLİ DURUMU :BOŞ 3-Belediyemize ait Fatih Mahallesi Birleşmiş Milletler Caddesi No:50-B/14 Konak/İZMİR(Eşrefpaşa yer altı geçidi) adresindeki dükkan (10 m²) 10(on) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.

TAHMİN EDİLEN BEDELİ :37.230,00-TL/Yıl (OTUZYEDİBİNİKİYÜZOTUZTÜRKLİRASI)

GEÇİCİ TEMİNATI : 1.116,90-TL (392 İCAR)

FİİLİ DURUMU :BOŞ 4-Belediyemize ait Fatih Mahallesi Birleşmiş Milletler Caddesi No:50-B/11 Konak/İZMİR(Eşrefpaşa yer altı geçidi) adresindeki dükkan (10 m²) 10(on) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.

TAHMİN EDİLEN BEDELİ :37.230,00-TL/Yıl (OTUZYEDİBİNİKİYÜZOTUZTÜRKLİRASI)

GEÇİCİ TEMİNATI : 1.116,90-TL (407 İCAR)

FİİLİ DURUMU :BOŞ 5-Belediyemize ait Fatih Mahallesi Birleşmiş Milletler Caddesi No:50-B/03-04 Konak/İZMİR(Eşrefpaşa yer altı geçidi) adresindeki dükkan (20 m²) 10(on) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.

TAHMİN EDİLEN BEDELİ :74.460,00-TL/Yıl(YETMİŞDÖRTBİNDÖRTYÜZALTMIŞTÜRKLİRASI)

GEÇİCİ TEMİNATI : 2.233,80-TL (411 İCAR)

FİİLİ DURUMU :BOŞ 6-Belediyemize ait Fatih Mahallesi Birleşmiş Milletler Caddesi No:50-B/16 Konak/İZMİR(Eşrefpaşa yer altı geçidi) adresindeki dükkan (10 m²) 10(on) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.

TAHMİN EDİLEN BEDELİ :37.230,00-TL/Yıl (OTUZYEDİBİNİKİYÜZOTUZTÜRKLİRASI)

GEÇİCİ TEMİNATI : 1.116,90-TL (412 İCAR)

FİİLİ DURUMU :BOŞ 7-Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi, 6714 Sokak No:9 Karşıyaka/İZMİR adresindeki konut (45 m²) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.

Tahmin edilen bedeli : 45.300,15-TL/Yıl (KIRKBEŞBİNÜÇYÜZTÜRKLİRASIONBEŞKURUŞ)

Geçici Teminatı : 1.359,00-TL. (826 İcar)

Fiili Durumu :DOLU 8-Belediyemize ait Konak Mahallesi, Milli Kütüphane Caddesi No:41/B Z-42 Konak/İZMİR adresindeki büro (35,51 m²) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.

Tahmin edilen bedeli : 179.382,32-TL/Yıl (YÜZYETMİŞDOKUZBİNÜÇYÜZSEKSENİKİTÜRKLİRASIOTUZİKİKURUŞ)

Geçici Teminatı : 5.381,47-TL (944 İcar)

Fiili Durumu :DOLU 9-Belediyemize ait Konak Mahallesi, Milli Kütüphane Caddesi No:41/B Z-41 Konak/İZMİR adresindeki büro (35,51 m²) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.

Tahmin edilen bedeli : 179.382,32-TL/Yıl (YÜZYETMİŞDOKUZBİNÜÇYÜZSEKSENİKİTÜRKLİRASIOTUZİKİKURUŞ)

Geçici Teminatı : 5.381,47-TL (955 İcar)

Fiili Durumu :DOLU 10-Belediyemize ait Konak Mahallesi, Milli Kütüphane Caddesi No:41/B Z-40 Konak/İZMİR adresindeki büro (35,51m²) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.

Tahmin edilen bedeli : 179.382,32-TL/Yıl (YÜZYETMİŞDOKUZBİNÜÇYÜZSEKSENİKİTÜRKLİRASIOTUZİKİKURUŞ)

Geçici Teminatı : 5.381,47-TL (970 İcar)

Fiili Durumu :DOLU 11-Belediyemize ait Kültür Mahallesi Dr. Mustafa Enver Bey Caddesi No:15/1 Konak/İZMİR adresindeki kültür büfesi (4 m²) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.

Tahmin edilen bedeli :164.425,20-TL/Yıl+KDV(YÜZALTMIŞDÖRTBİNDÖRTYÜZYİRMİBEŞTÜRKLİRASIYİRMİKURUŞ+KDV)

Geçici Teminatı : 5.919 ,31-TL (1167 İcar)

Fiili Durumu :DOLU

12-Belediyemize ait Kazım Dirik Mahallesi Üniversite Caddesi No:11 Bornova/İZMİR(E.Ü. Hastanesi girişi) adresindeki kültür büfesi (9 m²) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.

Tahmin edilen bedeli :351.002,25-TL/Yıl+KDV(ÜÇYÜZELLİBİRBİNİKİTÜRKLİRASIYİRMİBEŞKURUŞ+KDV)

Geçici Teminatı : 12.636,08-TL (1283 İcar)

Fiili Durumu :DOLU

13-Belediyemize ait Atatürk Mahallesi, 858/2 Sokak No:8A Bornova/İZMİR adresindeki depo (100 m²) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.

Tahmin edilen bedeli :144.540,00-TL/Yıl(YÜZKIRKDÖRBİNBEŞYÜZKIRKTÜRKLİRASI)

Geçici Teminatı : 4.336,20-TL. (1331İcar)

Fiili Durumu :DOLU

14-Belediyemize ait Ataşehir Mahallesi, 8001 Sokak No:50A Çiğli/İZMİR adresindeki dükkan (10 m²) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.

Tahmin edilen bedeli :63.312,90-TL/Yıl(ALTMIŞÜÇBİNÜÇYÜZONİKİTÜRKLİRASIDOKSANKURUŞ)

Geçici Teminatı : 1.899,39-TL (1502 İcar)

Fiili Durumu :DOLU 15-Belediyemize ait Ataşehir Mahallesi, 8001 Sokak No:52 Çiğli/İZMİR adresindeki dükkan (8 m²) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.

Tahmin edilen bedeli :50.650,32-TL/Yıl(ELLİBİNALTIYÜZELLİTÜRKLİRASIOTUZİKİKURUŞ)

Geçici Teminatı : 1.519,51-TL (1503 İcar)

Fiili Durumu :DOLU 16-Belediyemize ait Ataşehir Mahallesi, 8001 Sokak No:52A Çiğli/İZMİR adresindeki dükkan (8 m²) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.

Tahmin edilen bedeli :50.650,32-TL/Yıl(ELLİBİNALTIYÜZELLİTÜRKLİRASIOTUZİKİKURUŞ)

Geçici Teminatı : 1.519,51-TL (1504 İcar)

Fiili Durumu :DOLU 17-Belediyemize ait Işıklar Mahallesi Işıklar Meydanı No:11 Zemin Kat Bornova/İZMİR adresindeki dükkan 211 m²(82 m² kapalı, 129 m² açık) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.

Tahmin edilen bedeli :164.359,68-TL/Yıl( YÜZALTMIŞDÖRTBİNÜÇYÜZELLİDOKUZTÜRKLİRASIALTMIŞSEKİZKURUŞ)

Geçici Teminatı : 4.930,79-TL (1642 icar)

Fiili Durumu :DOLU 18-Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi 6708 Sokak No:16/B Karşıyaka/İZMİR adresindeki depo (29,50 m²) 10(on) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.

TAHMİN EDİLEN BEDELİ :39.740,00-TL/Yıl(OTUZDOKUZBİNYEDİYÜZKIRKTÜRKLİRASI)

GEÇİCİ TEMİNATI : 1.192,20-TL (1831 İCAR)

FİİLİ DURUMU :BOŞ 19-Belediyemize ait Kızılay Mahallesi, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi No:2-6 Bornova/İZMİR adresindeki spor tesisi (1620 m²(kapalı alan:234m² , açık alan:194 m², futbol sahası:1192 m² )) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.

Tahmin edilen bedeli :1.538.365,50-TL/Yıl+KDV (BİRMİLYONBEŞYÜZOTUZSEKİZBİNÜÇYÜZALTMIŞBEŞTÜRKLİRASIELLİKURUŞ+KDV)

Geçici Teminatı : 55.381,16-TL. (1868 İcar)

Fiili Durumu :DOLU 20-Belediyemize ait Akdeniz Mahallesi, Mimar Kemalettin Caddesi No:72/1 (Bodrum Kat) Konak/İZMİR adresindeki tuvalet (63 m²) 10(on) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.

Tahmin edilen bedeli :77.171,22-TL/Yıl+KDV(YETMİŞYEDİBİNYÜZYETMİŞBİRTÜRKLİRASIYİRMİİKİKURUŞ+KDV)

Geçici Teminatı : 2.778,16-TL. (2125 İcar)

Fiili Durumu :DOLU

21-Belediyemize ait Kemalpaşa Mahallesi, 7086 Sokak No:45/1 Bornova/İZMİR adresindeki depo (2895 m²(kapalı alan:900 m² , açık alan:1995 m²)) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.

Tahmin edilen bedeli : 798.747,75-TL/Yıl(YEDİYÜZDOKSANSEKİZBİNYEDİYÜZKIRKYEDİTÜRKLİRASIYETMİŞBEŞKURUŞ)

Geçici Teminatı : 23.962,43-TL. (2240 İcar)

Fiili Durumu :DOLU

22-Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi 6719/1 Sokak No:7/A Karşıyaka/İZMİR adresindeki dükkan (24 m²) 10(on) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.

TAHMİN EDİLEN BEDELİ :60.549,12-TL/Yıl(ALTMIŞBİNBEŞYÜZKIRKDOKUZTÜRKLİRASIONİKİKURUŞ)

GEÇİCİ TEMİNATI : 1.816,47-TL (2271 İcar)

FİİLİ DURUMU :BOŞ

23-Belediyemize ait Ilıca Mahallesi 5131 Sokak No:6-Z/17 Çeşme/İZMİR (Ilıca Oto Terminali) adresindeki bilet satış ofisi (13 m²) 10(on) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.

TAHMİN EDİLEN BEDELİ : 85.979,40-TL/Yıl+KDV (SEKSENBEŞBİNDOKUZYÜZYETMİŞDOKUZTÜRKLİRASIKIRKKURUŞ+KDV)

GEÇİCİ TEMİNATI : 3.095,26-TL (2537 İCAR)

FİİLİ DURUMU :BOŞ

24-Belediyemize ait Atatürk Mahallesi Kıbrıs Sokak No:2/D Beydağ/İZMİR(Beydağ Oto Terminali) adresindeki tuvalet (10,54 m²) 10(on) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.

TAHMİN EDİLEN BEDELİ :32.000,00-TL/Yıl+KDV (OTUZİKİBİNTÜRKLİRASI+KDV)

GEÇİCİ TEMİNATI :1.152,00-TL (2621 İCAR)

FİİLİ DURUMU :BOŞ

25-Belediyemize ait Hürriyet Mahallesi Karşıyaka Caddesi No:77-Z/8 Ödemiş/İZMİR (Ödemiş Oto Terminali) adresindeki dükkan(berber) (31,75 m²) 10(on) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.

TAHMİN EDİLEN BEDELİ :63.738,13-TL/Yıl+KDV (ALTMIŞÜÇBİNYEDİYÜZOTUZSEKİZTÜRKLİRASIONÜÇKURUŞ+KDV)

GEÇİCİ TEMİNATI :2.294,57-TL (2631 İCAR)

FİİLİ DURUMU :BOŞ

26-Belediyemize ait Hürriyet Mahallesi Karşıyaka Caddesi No:77-Z/10 Ödemiş/İZMİR (Ödemiş Oto Terminali) adresindeki dükkan(bilet atış ofisi) (31,75 m²) 10(on) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.

TAHMİN EDİLEN BEDELİ :63.738,13-TL/Yıl+KDV (ALTMIŞÜÇBİNYEDİYÜZOTUZSEKİZTÜRKLİRASIONÜÇKURUŞ+KDV)

GEÇİCİ TEMİNATI :2.294,57-TL (2633 İCAR)

FİİLİ DURUMU :BOŞ

27- Belediyemize ait Hürriyet Mahallesi Karşıyaka Caddesi No:77-Z/13 Ödemiş/İZMİR (Ödemiş Oto Terminali) adresindeki dükkan(bilet satış ofisi) (31,75 m²) 10(on) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.

TAHMİN EDİLEN BEDELİ :63.738,13-TL/Yıl+KDV (ALTMIŞÜÇBİNYEDİYÜZOTUZSEKİZTÜRKLİRASIONÜÇKURUŞ+KDV)

GEÇİCİ TEMİNATI :2.294,57-TL (2636 İCAR)

FİİLİ DURUMU :BOŞ

28- Belediyemize ait Emmioğlu Mahallesi Fakülte Caddesi No:29-E Ödemiş/İZMİR (Ödemiş Sebze Hali) adresindeki çay ocağı (35 m²) 10(on) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.

TAHMİN EDİLEN BEDELİ : 9.836,75-TL/Yıl+KDV (DOKUZBİNSEKİZYÜZOTUZALTITÜRKLİRASIYETMİŞBEŞKURUŞ+KDV)

GEÇİCİ TEMİNATI : 354,12-TL (2662 İCAR)

FİİLİ DURUMU :BOŞ 29- Belediyemize ait Ilıca Mahallesi 5131 Sokak No:6-Z/11 Çeşme/İZMİR (Ilıca Oto Terminali) adresindeki dükkan (bilet satış ofisi) (13,80 m²) 10(on) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.

TAHMİN EDİLEN BEDELİ : 91.270,44-TL/Yıl+KDV (DOKSANBİRBİNİKİYÜZYETMİŞTÜRKLİRASIKIRKDÖRTKURUŞ+KDV)

GEÇİCİ TEMİNATI : 3.285,74-TL (2736 İCAR)

FİİLİ DURUMU :BOŞ 30-Belediyemize ait Çukurköy Mahallesi, Çukurköy Küme evleri No:425 Menemen/İZMİR adresindeki konut (95,16 m²) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.

Tahmin edilen bedeli :149.041,02-TL/Yıl (YÜZKIRKDOKUZBİNKIRKBİRTÜRKLİRASIİKİKURUŞ)

Geçici Teminatı :4.471,23-TL. (2825 icar)

Fiili Durumu :BOŞ 31-Belediyemize ait Kamberler Mahallesi, Kamberler Yolu Küme Evleri, No:75 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki dükkan (37 m²) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.

Tahmin edilen bedeli :34.572,80-TL/yıl(OTUZDÖRTBİNBEŞYÜZYETMİŞİKİTÜRKLİRASISEKSENKURUŞ)

Geçici Teminatı :1.037,18-TL.

Fiili Durumu :BOŞ (2827 icar) 32-Belediyemize ait Bahçeler Arası Mahallesi Deniz Feneri Sokak No:2 Balçova/İZMİR(Üçkuyular İstinye Hareket Merkezi) adresindeki büro (16 m²) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.

Tahmin edilen bedeli :91.220,80-TL/Yıl(DOKSANBİRBİNİKİYÜZYİRMİTÜRKLİRASISEKSENKURUŞ)

Geçici Teminatı : 2.736,62-TL. (2832 İcar)

Fiili Durumu :DOLU 33-Belediyemize ait İsabey Mahallesi, Şehit Polis Metin Tavaslıoğlu Caddesi, No:173 Z11, 1. Kat No:11 Selçuk/İZMİR (Selçuk Oto Terminali) adresindeki kafeterya-restoran (200,59 m²(Z/11 20,27 m² -1. Kat No:11 180,32 m²) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir.

TAHMİN EDİLEN BEDELİ : 328.004,77-TL/yıl +KDV (ÜÇYÜZYİRMİSEKİZBİNDÖRTTÜRKLİRASIYETMİŞYEDİKURUŞ+KDV)

GEÇİCİ TEMİNATI : 11.808,17-TL (2928 İCAR)

FİİLİ DURUMU :BOŞ

Yukarıda Tahmin Edilen Bedelleri ile Geçici Teminatları yazılı yerlerin ihalesi, Genel ve Özel Şartnamelerindeki esaslar dahilinde, 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile 29.05.2025 Perşembe günü Saat 14.00'te İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı odasında (Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark İçi 2 No'lu Hol 2184 No'lu Toplantı Odası Basmane-Konak/İZMİR) yapılacaktır. Şartnameleri Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğünde (Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark İçi 1 No'lu Hol 1223/5 No'lu oda Basmane-Konak/İZMİR) çalışma saatleri içinde görülebilir veya 250,00 (ikiyüzelli)-TL bedel karşılığında temin edilebilir. İsteklilerin şartnamelerde istenen belgelerle birlikte 28.05.2025 Çarşamba günü en geç saat 12.00'ye kadar Emlak Şube Müdürlüğü'ne müracaatla ihaleye İştirak Belgesi almaları zorunludur. İhaleye katılacakların ihale günü en geç saat 14.00'te Encümende hazır bulunmaları gerekir.



İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR ARANIR.

Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi verilmesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgili sicile kayıtlı olduğuna dair ihale yılına ait belge verilmesi, Tüzel kişilerde Noter tasdikli imza sirkülerinin verilmesi, Emlak Şube Müdürlüğünden alınacak İştirak Belgesi'nin ibraz edilmesi, Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi, Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunulması,





*İhale İlanımızın 8,9,10 ve 32'nci sırasında yer alan taşınmazlar için ek şartlar:



G)Bilgi teknolojisi, yazılım ve mobil yazılımlar faaliyeti yapmak şartıyla kiraya verilecektir.



Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. Duyurulur.

Basın No: ILN02225951

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