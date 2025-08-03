ÇEŞME BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İLAN

Çeşme Belediyesi hizmet sınırları içindeki ambalaj atıklarının, 3 (Üç) yıl süreyle, evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması ve değerlendirilmesi amacıyla, kaynağında ayrı toplanarak taşınmak üzere satışının, 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile Çeşme Belediyesi Encümenince 21.08.2025 tarihinde saat 15.00' da Belediye Meclis Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Söz konusu muhammen bedel bir yıl için 250.000,00-TL. olup geçici teminat 7.500,00- TL. (gerçekleşen tutar üzerinden %3) peşin alınacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale gün ve saatine kadar;

Atık toplama ayırma tesisi lisans ve yetki belgeleri,

Tebligata esas olacak, ikamet ettikleri mahalle muhtarlarından ikametgâh ilmühaberi ve nüfus cüzdanı sureti,

Geçici teminat makbuzu,

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan, BELEDİYEMİZE kira ve vergi borcu olmadığına dair belge,

Atık toplama ayırma tesisi lisans ve yetki belgeleri,

Şirket adına katılacak yetkilinin, şirketin tebligat adresi, şirket yetkilisi kişiye ait bilgileri ve yetki süresini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi'ni içeren noter tasdikli imza sirküleri ve nüfus cüzdanı sureti,

Geçici teminat makbuzu,

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan, BELEDİYEMİZE kira ve vergi borcu olmadığına dair belge,

İsteklilerin ortak girişim olması halinde; yukarıda istenilen belgeler her bir ortak için hazırlanacak ve ayrıca girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi ibraz edilecektir. Ortak girişimde geçici teminat, ortak girişim adına yatırılacaktır.

Vekil aracılığı ile ihaleye katılacakların, kamu kuruluşlarında ilgili kişi adına ihaleye katılma, pey sürme ve teklif verme ve imza atma konularında özel yetkili noterde düzenlenmiş vekâletname ile katılmaları zorunludur.

İhaleye katılmak üzere sunulan belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri olması zorunlu olup, ihalenin sonunda belgeler, istek halinde ilgilisine iade edilecektir. E-imzalı belge, e-imza kontrol edildikten sonra geçerli kabul edilecektir.

Katılımcı gerçek kişi ise:Katılımcı tüzel kişi ise;

4. İhaleye katılanların şartname almaları zorunlu olup iş bu ihaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde 1.000,00-TL. karşılığında Belediyemizden temin edilebilmektedir. İhale şartnamesini almış olan istekliler şartnamede yazılı hususları kabul etmiş sayılır.



İhaleye katılmak üzere sunulan belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri olması zorunlu olup, ihale sonunda belgeler istek halinde ilgilisine iade edilecektir. E- imzalı belgeler kontrol edildikten sonra geçerli sayılacaktır.

İlanen duyurulur.



Basın No: ILN02269855

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