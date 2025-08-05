KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Yukarıda nitelikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü yöntemiyle ihale edilecektir. İhale 02.09.2025 Salı günü tabloda karşılarında belirtilen saatte ve belirtilen muhammen bedel üzerinden Yeşillik Caddesi No:232 Karabağlar/İZMİR adresinde bulunan Karabağlar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

1. İhaleye iştirak edecek isteklilerin: Gerçek kişiler aslını ibraz ederek kimlik fotokopisini ve yetkili makamlardan alınan kanuni ikametgâh belgesini, İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, ihaleye katılım ve ihale işlemlerini gerçekleştirme konusunda özel yetki içeren noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesini, Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulanacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir belge ile birlikte imza sirkülerini, Tüzel kişilerin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi, İsteklinin kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadıklarına dair taahhütnameyi, Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belgeyi sunmaları gerekmektedir. 2. İhale ve satıştan doğacak satış bedeli, vergi, resim, harçlar vb. peşinen alıcı tarafından ödenecektir.

3. İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihale yapmama kararı kesindir.

4. 2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler gerek doğrudan gerekse dolaylı yoldan ihaleye iştirak edemezler.

5. Şartname ve ekleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

6. Taşınmazlar, Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne müracaat edilerek 01.09.2025 günü saat 16.00'ya kadar yerinde görülebilir.



İlan Olunur. Basın No: ILN02268772 #ilangovtr