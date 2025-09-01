NİTRİK OKSİT GAZI SATIN ALINACAKTIR ihalesi,

iptal edilmiştir.
|İhale Kayıt Numarası (İKN)
|:
|2025/1114369
|1- İdarenin
|1.1. Adı
|:
|EGE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
|1.2. Adresi
|:
|EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 35100 BORNOVA/İZMİR
|1.3. Telefon numarası
|:
|02323901919
|2-İptal edilen ihaleye ait ilanın yayımlandığı
|2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
|:
|31.07.2025 - 5416
|2.2. Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :
|:
|9 EYLÜL - 01.08.2025
|3- İhale İptal Tarihi
|:
|01.09.2025
Basın No: ILN02286449
#ilangovtr