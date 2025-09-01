NİTRİK OKSİT GAZI SATIN ALINACAKTIR ihalesi,

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/1114369 1- İdarenin 1.1. Adı : EGE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 1.2. Adresi : EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 35100 BORNOVA/İZMİR 1.3. Telefon numarası : 02323901919 2-İptal edilen ihaleye ait ilanın yayımlandığı 2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 31.07.2025 - 5416 2.2. Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : : 9 EYLÜL - 01.08.2025 3- İhale İptal Tarihi : 01.09.2025

Şikâyet üzerine zeyilname ile bir kez ertelenen ihalenin idareye tekrar gelen şikâyet üzerine teklif verilmesi için yeterli süre bulunamadığından ve zeyilname ile ikinci kez ertelenemeyeceği nedeniyle iptal edilmiştir.iptal edilmiştir.

Basın No: ILN02286449

