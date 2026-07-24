İLAN T.C. KARŞIYAKA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2019/377 Esas

Davacı WORLD TRADE WOOL YÜN YAPAĞI DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile davalılar ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ve WOOL TRADERS arasında mahkememizde görülmekte olan alacak davası ile ilgili olarak mahkememizin 02/07/2026 tarihli ara kararı ile ön inceleme duruşmasına davet tutanağı ve ara kararlarının, duruşma gün ve saatinin davalı Wool Traders'e ilanen tebliğine karar verilmiş olup, "Ön incelemenin duruşmalı olarak 18/11/2026 günü saat 11.30 da icrasına,Taraflara sulh için gerekli hazırlığı yapmaları; duruşmaya taraflardan sadece birinin gelmesi veya yargılamaya devam etmek istemesi halinde, gelmeyen tarafın, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tarafların duruşmaya katılmaması veya bir tarafın katılıp da davayı takip etmek istemediğini bildirmesi halinde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği ve karar verilebileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmaları, bu hususların 2 haftalık kesin süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları"na karar verildiği hususları,

Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı WOOL TRADERS'e ilanen tebliğ olunur. 10/07/2026

Basın No: ILN02516724

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