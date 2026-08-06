Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2025/341 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 14:10

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İzmir İl, Buca İlçe, DUMLUPINAR Mahalle/Köy, 45128 Ada, 22 Parsel, 46 Giriş 3.Kat 5 No'lu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazın tam hissesi satışa konudur. Mesken net 55.82 m2, Otopark net 2.85 m2 = 58.67 m2 net alanlıdır.Adresi : Çamlıkule Mahallesi 290 Sokak No 46 Daire 5 Buca / İZMİRYüzölçümü : 131,00 m2Arsa Payı : 2/14İmar Durumu :İnşaat tarzı Bitişik nizam, katlı, 4 konut alanında kalmakta, Plan notları hükümlerine tabidir.Kıymeti : 2.600.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: İhtiyati Tedbir: İzmir 21. Aile Mahkemesi 2024/114 sayılı Mahkeme Müzekkeresi sayılı yazıları ile (Açıklama:Katılma Alacağı Nedeniyle) (Satışa engel olmadığı mahkemece bildirilmiştir.)

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02525616

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