Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2025/341 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Buca İlçe, DUMLUPINAR Mahalle/Köy, 45128 Ada, 22 Parsel, 46 Giriş 3.Kat 5 No'lu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazın tam hissesi satışa konudur. Mesken net 55.82 m2, Otopark net 2.85 m2 = 58.67 m2 net alanlıdır.
Adresi : Çamlıkule Mahallesi 290 Sokak No 46 Daire 5 Buca / İZMİR
Yüzölçümü : 131,00 m2
Arsa Payı : 2/14
İmar Durumu :İnşaat tarzı Bitişik nizam, katlı, 4 konut alanında kalmakta, Plan notları hükümlerine tabidir.
Kıymeti : 2.600.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: İhtiyati Tedbir: İzmir 21. Aile Mahkemesi 2024/114 sayılı Mahkeme Müzekkeresi sayılı yazıları ile (Açıklama:Katılma Alacağı Nedeniyle) (Satışa engel olmadığı mahkemece bildirilmiştir.)
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 14:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 14:10
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 14:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 14:10
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02525616
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