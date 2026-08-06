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Resmi İlan Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2025/341 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2025/341 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/341 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Buca İlçe, DUMLUPINAR Mahalle/Köy, 45128 Ada, 22 Parsel, 46 Giriş 3.Kat 5 No'lu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazın tam hissesi satışa konudur. Mesken net 55.82 m2, Otopark net 2.85 m2 = 58.67 m2 net alanlıdır.
Adresi : Çamlıkule Mahallesi 290 Sokak No 46 Daire 5 Buca / İZMİR
Yüzölçümü : 131,00 m2
Arsa Payı : 2/14
İmar Durumu :İnşaat tarzı Bitişik nizam, katlı, 4 konut alanında kalmakta, Plan notları hükümlerine tabidir.
Kıymeti : 2.600.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: İhtiyati Tedbir: İzmir 21. Aile Mahkemesi 2024/114 sayılı Mahkeme Müzekkeresi sayılı yazıları ile (Açıklama:Katılma Alacağı Nedeniyle) (Satışa engel olmadığı mahkemece bildirilmiştir.)
Artırma Bilgileri
1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 14:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 14:10
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 14:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 14:10

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02525616
#ilangovtr