Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2026/231 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :İzmir İl, Konak İlçe, SALHANE Mahalle/Köy, 6608 Ada, 12 Parsel, 10 Nolu Bağımsız Bölüm'de kayıtlı taşınmaz tam hissesi satışa konudur. 72 m2 brüt alana sahiptir.
Adresi : Kemal Reis Mahallesi, 269 Sokak, No: 40, Kat: 3, D: 10 Konak / İZMİR
Yüzölçümü : 206,00 m2
Arsa Payı : 2/20
Kıymeti : 3.300.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 14:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 14:30
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02525639
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