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Resmi İlan Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2026/231 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2026/231 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/231 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :İzmir İl, Konak İlçe, SALHANE Mahalle/Köy, 6608 Ada, 12 Parsel, 10 Nolu Bağımsız Bölüm'de kayıtlı taşınmaz tam hissesi satışa konudur. 72 m2 brüt alana sahiptir.
Adresi : Kemal Reis Mahallesi, 269 Sokak, No: 40, Kat: 3, D: 10 Konak / İZMİR
Yüzölçümü : 206,00 m2
Arsa Payı : 2/20
Kıymeti : 3.300.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 14:30
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 14:30

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02525639
#ilangovtr