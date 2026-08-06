Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2026/231 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 14:30

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri :İzmir İl, Konak İlçe, SALHANE Mahalle/Köy, 6608 Ada, 12 Parsel, 10 Nolu Bağımsız Bölüm'de kayıtlı taşınmaz tam hissesi satışa konudur. 72 m2 brüt alana sahiptir.Adresi : Kemal Reis Mahallesi, 269 Sokak, No: 40, Kat: 3, D: 10 Konak / İZMİRYüzölçümü : 206,00 m2Arsa Payı : 2/20Kıymeti : 3.300.000,00 TLKDV Oranı : %1

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02525639

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