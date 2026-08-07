T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ İLAMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMRİ ÖRNEK NO:7 İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO : 2024/1952 ESAS

ALACAKLI : Yılmaz KAYA, 17467347616

VEKİLİ : Av. Sezer Ayyıldız

BORÇLU : Taner HEPÖZGÜN, 23510153684

BORÇ MİKTARI : 350.000,00 TL ( Takip Çıkışı)

Yukarıda yazılı borcu işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren (7) gün ve 15 günlük ilan süresi ile toplam 22 günlük süre içinde ödeme emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız; borcun bir kısmını veya tamamını veya alacaklının takibine karşı bir itirazınız varsa, yine bu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 7 (yedi) + 15 (on beş) toplam 22 (yirmi iki) gün içinde açıkça ve sebepleri ile birlikte İcra ve İflas Kanununun 62. Maddesi hükmü gereğince dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz, belirtilen süreler içerisinde ödeme yapılmaması ve itiraz edilmemesi halinde haciz talep edebileceği ihtar olunur. 06/08/2026

Basın No: ILN02526736

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