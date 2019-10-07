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Parlak için her 4 adet !

Parlak cilt için her gün 4 adet kaju!
Giriş Tarihi: 7.10.2019

, kuruyemiş tezgahlarında en önemli yere sahiptir. , diğer fındıklara oranla düşük yağ içerir ve bu özelliğinden dolayı kalp sağlığı için oldukça faydalıdır.

KAJU, kuruyemiş tezgahlarında en önemli yere sahiptir. Kaju fıstığı, diğer fındıklara oranla düşük yağ içerir ve bu özelliğinden dolayı kalp sağlığı için oldukça faydalıdır. Peki, her gün 4 adet kaju yemenin cilt sağlığı için de önemli olduğunu biliyor musunuz? Kaju fıstığı, cildiniz için yararlı olan mükemmel bir bakır ve antioksidan kaynağıdır. Antioksidanların yaşlanma belirtilerini azalttığı bilinmektedir. Bakır ise diğer enzimlerle birlikte cildinizin esnekliğini artırmaktan sorumlu olan kollajeni üretir.
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