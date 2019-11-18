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Açlık krizlerinde tarçın etkisi

Açlık krizlerinde tarçın etkisi
Giriş Tarihi: 18.11.2019

TARÇIN hem iştahı azaltır hem de kan şekerini düzenler. içerisinde yoğurdunuzun içine katabilir, akşam yatmadan iki saat önce sıcak sütün içine bir kabuk tarçın koyabilirsiniz.

TARÇIN hem iştahı azaltır hem de kan şekerini düzenler. Gün içerisinde yoğurdunuzun içine katabilir, akşam yatmadan iki saat önce sıcak sütün içine bir kabuk tarçın koyabilirsiniz. Böylece sabahleyin uyanır uyanmaz açlık krizine kapılmanızı da önleyecektir.
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