TARÇIN hem iştahı azaltır hem de kan şekerini düzenler. Gün içerisinde yoğurdunuzun içine katabilir, akşam yatmadan iki saat önce sıcak sütün içine bir kabuk tarçın koyabilirsiniz.
TARÇIN hem iştahı azaltır hem de kan şekerini düzenler. Gün içerisinde yoğurdunuzun içine katabilir, akşam yatmadan iki saat önce sıcak sütün içine bir kabuk tarçın koyabilirsiniz. Böylece sabahleyin uyanır uyanmaz açlık krizine kapılmanızı da önleyecektir.
Açlık krizlerinde tarçın etkisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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