C vitamini yıldızı: Kuşburnu

KUŞBURNU, C vitamini yarışında limon ve portakalı geçerek birinci olabilir. Güçlü bir antioksidan olan kuşburnunun faydaları da araştırmalarla ispatlanmış.

KUŞBURNU, C vitamini yarışında limon ve portakalı geçerek birinci olabilir. Güçlü bir antioksidan olan kuşburnunun faydaları da araştırmalarla ispatlanmış. Kuşburnunun çiçekleri tıbbi ilaç olurken, yemişleri bağışıklığın güçlenmesi için bitkisel çaylar başta olmak üzere reçel yapımında kullanılıyor. Günde iki fincan kuşburnu çayını, bir yemek kaşığı şekersiz kuşburnu marmeladını beslenmenize ekleyebilirsiniz.