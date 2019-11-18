Kış hastalıklarına karşı: Ayva!

Soğuk kış mevsiminde bağışıklık sistemini güçlendirmede meyvelerin elbette ki payı çok büyük. Ayva; A, B, C vitamini ve potasyum bakımından zengin yapısıyla kanserden bağırsak rahatsızlıklarına, eklem ağrılarından öksürüklere kadar birçok hastalığa iyi geliyor...

Kış sofralarımıza, özellikle sebze ve meyveyi bol bol eklememiz gerekiyor. Meyve ailesinin üyelerinden biri olan ayva da, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde sofraların baş köşesinde olmayı hak ediyor. Tokluk süresini uzatmaktan saçları güçlendirmeye, mide-bağırsak hastalıklarından korumadan cildin genç kalmasına katkı sağlamasına kadar pek çok faydası olan ayvanın kalorisi de oldukça düşük. İşte beslenme uzmanları, ayvanın faydalarını şöyle sıraladılar...

KANSERE KARŞI KORUR

Meyvenin etli olan kısmında epikateşin adı verilen ayvaya o buruk tadını veren tanenler bulunuyor. Ayvanın içerisindeki bu bileşenler kolonda kansere sebep olan toksinleri ve kimyasalları bağlayarak mukozayı koruyor. Özellikle kolon kanseri gibi bağırsak hastalıklarında bulunmaz bir şifa.



BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Yaklaşık 100 gram ayva, vücudun günlük ihtiyacının yüzde 25'ini karşılayacak kadar C vitamini barındırır. C vitamini açısından zengin olan meyveler ve sebzeler vücudumuzdaki zararlı serbest radikalleri azaltır ve strese karşı koruyarak vücudun dinç kalmasını sağlar. Ayrıca bu özelliği ile ayva bağışıklığı güçlendirir. Mikroplar ve virüslerden koruyarak hastalıklara karşı doğal bir savaşçıdır.



KABUĞUYLA YİYİN

AYVAYI kabuğuyla birlikte yemek, diyet lifi alımını büyük ölçüde artırıyor. Uzmanlar ayvanın hem sağlık hem de bağışıklık sistemi üzerinde hatrı sayılır bir etkisi olduğunu da eklemeden geçmiyorlar.



PİŞMİŞ OLARAK DA TÜKETİLEBİLİR

DİYET lifi diğer meyveler için olduğu gibi aynı zamanda kilo kontrolü için de oldukça önemli. Ayva çiğ olarak yendiği gibi pişmiş halde, reçel, marmelat, ayva suyu şeklinde de tüketilebiliyor.



MİDE AĞRILARINI HAFİFLETİR

BÜTÜN bu faydalarının yanı sıra ayva, sindirim sistemi hastalıklarında, ishal, mide ağrıları ve bulantılarına da oldukça iyi geliyor.



ÖKSÜRÜĞE İYİ GELİR

SERBEST radikalleri azalttığından dolayı daha sağlıklı ve genç bir görünüş sağlamada rol oynar. Göz ağrılarında gözlerin üstüne ince ayva dilimleri koyarak 10 dakika bekletilebilir, ayva çayı ile sıcak uygulanabilir. Ayva suyu veya ayva çayı öksürüğe iyi gelir, bağışıklık sistemini destekler. Grip, nezle gibi hastalıklarda tedavi amacıyla kullanılabilir.



BÖBREK TAŞI OLUŞUMUNDAN KORUR

AYVANIN potasyum içeriği böbrek sağlığının korunmasında da ön plana çıkıyor. Yapılan araştırmalar yeterince potasyum tüketmenin böbrek taşı oluşma riskini önemli oranda azalttığını ortaya koyuyor.



KAN BASINCINI KONTROL ALTINA ALIR

AYVA gibi potasyum bakımından zengin gıdaların tüketilmesi kan basıncı seviyesini kontrol altında tutar.