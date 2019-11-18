Sinüzit sonbaharla tetikleniyor!

BAŞ ağrısından burun tıkanıklığına, koku almakta zorlanmadan halsizlik ve öksürüğe dek birçok soruna yol açan sinüzit, ülkemizde en sık görülen 10 hastalıktan biri.

BAŞ ağrısından burun tıkanıklığına, koku almakta zorlanmadan halsizlik ve öksürüğe dek birçok soruna yol açan sinüzit, ülkemizde en sık görülen 10 hastalıktan biri. Acıbadem Fulya Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Esin Özlem Atmış, "Yüzümüzde ve kafatasımızda sinüs denilen ve burun içerisine açılan boşlukların iltihaplanması anlamına gelen sinüzit, sonbaharla birlikte tetikleniyor.

10 GÜNDE GEÇMEZSE...

GRİP ve nezleden kapalı ortama; elektrikli ısıtıcılardan burun kıkırdağı eğriliğine dek birçok etkenin yol açabildiği sinüzit normalde 10 günlük tedaviyle iyileştirilebilir. Ancak bazı hastalarda bu durum kronikleşebilir. Mutlaka bir KBB hekimi tarafından değerlendirilmelidir" diyor.



BURUN YIKAMASI

ATMIŞ, "Tuzlu, karbonatlı sular ile bol bol burun yıkaması yaparak sinüs akıntılarını temizleyin. Evde 1 litre temiz ılık suya 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karbonat ekleyerek bu karışımı kendiniz de yapabilirsiniz. Ayrıca başta su olmak üzere bol sıvı tüketin; her gün sebze ve meyveye beslenmenizde yer verin; düzenli uyuyun. Bu şekilde bağışıklık sistemi kuvvetlenerek sinüziti tetikleyecek olası hastalıklara karşı korur" şeklinde konuştu.