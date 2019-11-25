Hem stresi hem kilonuzu bu besinlerle yönetin

Uzman Diyetisyen Çisem Gündüz Gizir; kalp-damar sağlığı için muz, kolesterol dengesi için balık, bel çevresi için süt ve süt ürünleri, vücut direnci için ananas, mutluluk için bitter çikolata tüketilmesini önerdi

Uzman Diyetisyen Çisem Gündüz Gizir, mutluluk hormonu olarak da bilinen 'Serotonin'in ruh halini olumlu yönde etkileyen ve iştah metabolizması üzerinde de oldukça etkili bir hormon olduğunu söyledi. Gizir, serotonin eksikliğinin uykusuzluk, yeme bozukluğu, depresyon, migren hatta obeziteyi bile tetikleyebildiğinin araştırmalarla ortaya konduğunu açıkladı. Uzman Diyetisyen Gizir, vücuttaki serotonin miktarını artırmak için tüketilmesi gereken besinleri ve bu besinlerle yapılabilecek tarifleri paylaştı...

NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Kokusuyla bile mutluluk veren besinlerden muz; içerdiği yüksek potasyum ve vitamin B sayesinde serotonin miktarını artırmaya yardımcı oluyor. Yüksek tansiyonu dengelemeye ve damar tıkanıklığını önlemeye de yardımcı olan muz, kalp-damar sağlığımız için tüketmemiz gereken besinlerden biri. 1 küçük boy muz ve 1 bardak süt ile hem kan şekerinizi dengeleyen hem de günü daha mutlu geçirmenizi sağlayan bir ara öğün yapmak mümkün.

İYİ KOLESTEROLÜ YÜKSELTİYOR

Balık içerdiği Omega-3 sayesinde serotonini artırarak bize mutluluk veriyor, beyin fonksiyonlarımızın düzenli çalışmasını sağlıyor. Ayrıca kötü kolesterol olarak adlandırılan LDL'nin düşmesini, iyi kolesterol diye adlandırılan HDL'nin yükselmesini sağlıyor. Özellikle zayıflama programı içerisinde olanlara haftada 2-3 gün balık tüketerek kilo verme sürecini kolaylaştırmaları öneriliyor. Süt, içerdiği protein ve kalsiyumla önemli bir besin kaynağı. Yapısı sayesinde özellikle bel çevresindeki yağlanmanın azalmasını da sağlıyor. Ara öğünlerde 1 kase yoğurt ve yanında 1 porsiyon taze meyve tüketerek güne daha zinde devam etmek mümkün. Bu ikili kan şekerini dengeleyerek açlık krizlerinin önüne geçilmesine yardımcı oluyor.

C VİTAMİNİ KAYNAĞI ANANAS

Ananas, C vitamini kaynağı olması sebebiyle vücut direncini artıran besinlerden biri. Ayrıca manganez ve bakır içeren ananas, gram başına 17 mikrogram da serotonin içeriyor. Yine ananasta bulunan bromelain enzimi ise sindirimi kolaylaştırarak kilo vermeye yardımcı oluyor. Günde 2 dilim ananas tüketerek hem formunuzu korumak hem de serotonin seviyesini artırmak mümkün. Ananasın yanında tüketeceğiniz 10 adet çiğ badem ise farklı bir ara öğün olabilir.



MUTLULUĞU BİTTER ÇİKOLATA İLE YAKALAYIN!

İsmini duyduğumuzda bile bizi mutlu eden bir besin çikolata. Beyinde serotonin ve endorfin seviyelerini artırarak gün içerisinde daha mutlu olmamıza yardımcı olan bitter çikolata; kalsiyum, magnezyum, bakır ve potasyum minerallerini içeriyor. Ne kadar tüketmeli: Ara öğününüzde 1 fincan Türk kahvesinin yanında tüketeceğiniz 2 kare bitter çikolatayla kendinizi daha iyi hissedip günü mutlu tamamlayabilirsiniz.