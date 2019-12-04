Bu besinlerle direncinizi artırın

Soğuk algınlığından gribe, boğaz enfeksiyonundan sinüzite, faranjitten bronşite... Tüm hastalıklara karşı besinlerle bir kalkan oluşturmak mümkün. İşte hastalıklara karşı mucizevi besinler...

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte hekimlerin kapısı en sık üst ve alt solunum yolu hastalıkları nedeniyle çalınıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz bağışıklık sistemimizi güçlü kılan en önemli faktörlerin başında yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığının geldiğine dikkat çekerek "Tek tip beslenme modeli birçok önemli besin öğesini eksik almamız anlamına geliyor.

DOĞAL SAVUNMA

Beslenme örüntümüzün dengeli ve vitamin ile minerallerden zengin olması, zararlı mikroorganizmalara karşı kalkan görevi üstlenen bağışıklık sistemimiz için çok önemli. Dolayısıyla bağışıklık sistemini koruyarak savunma sağlayan antioksidanlar olan A, C, E, D vitaminleri, selenyum, çinko, demir gibi vitamin ve mineralleri içeren besinleri yeterince almak şart" diyor. Binöz kış aylarında soframızda düzenli olarak yer almaları gereken besinleri anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.



SARIMSAK: C vitamini, selenyum, potasyum ve kalsiyumdan zengin sarımsaktaki ana aktif bileşen olan allisin bağışıklık hücrelerini güçlendiriyor. Diyetisyen Binöz, sarımsağın aynı zamanda antimikrobiyal ve antiviral etkisi sayesinde bakteriyel ile viral enfeksiyonlara karşı koruma sağladığını belirtti.





TURUNÇGİLLER: Turunçgiller güçlü antioksidan etkiye sahip C vitaminin önemli bir kaynağı. Aynı zamanda içeriklerindeki A vitamini ile vücut direncini arttırarak soğuk algınlıklarına karşı koruyucu etki gösteriyorlar.



BAL KABAĞI: İçeriğindeki beta-karoten güçlü bir antioksidan olup, zararlı maddeleri etkisiz hale getirerek vücut hücrelerini koruyor. A vitamini,

C vitamini, E vitamini, folat ve demir içeriğiyle bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığına karşı koruyucu etki gösteriyor.



ANTİOKSİDAN ÇORBASI

MALZEMELER:

600 gr. balkabağı / 300 gr. karnabahar/ 200 gr. patates / 200 gr. kuru soğan / 200 gr. havuç / 2 diş sarımsak / 30 ml zeytinyağı / 2 gr. toz zencefil / 4 gr. tuz / 2 gr. karabiber / 4 su bardağı et suyu / 4 su bardağı su HAZIRLANIŞI:

Soğanları doğrayın, sarımsakları ezin, tencereye zeytinyağı ilave edin. Geriye kalan malzemeleri doğradıktan sonra tüm sebzeleri soteleyin. Üzerine et suyu ve sıcak su ilave edilerek pişirmeye bırakın. Pişen malzemeleri blenderden geçirip, baharatlarla tatlandırın.



NAR: Nar, yüksek lif ve düşük kalori içeriğiyle ana veya ara öğünlerde tercih edilebileceğiniz antioksidan deposu bir meyve. Lezzetinin yanı sıra flavanoidler, C vitamini, A vitamini ve folat içeriğinin yüksek olması güçlü bir bağışıklık sistemi için önem taşıyor. Ek olarak punicalagin ve punisik asit bileşenlerini içermesi, narın antioksidan içeriğini güçlendiriyor. Mevsim salatalarınızın üzerine ekleyerek veya ara öğünlerde bir kase yoğurdun içine ilave ederek öğünlerinizin besin değerini arttırabilirsiniz.





YOĞURT VE KEFİR: Probiyotik kaynaklardan olan yoğurt ve kefirin düzenli tüketimi bağırsak florasını ve bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığına karşı koruma sağlıyor. Probiyotik bakterilerin aktivitelerini arttırmak için pırasa, enginar, soğan, sarımsak ve muz gibi prebiyotikleri beslenme düzeninize ekleyebilirsiniz.



ISPANAK: Ispanak içeriğinde bulunan A, C vitamini ve demir sayesinde antioksidan besinler arasında yer alıyor. "Haftada 2 kez ıspanağı tercih ederek bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz" önerisinde bulunan Binöz sözlerine şöyle devam ediyor: "İlave edeceğiniz kıyma veya yumurta ile ıspanağın demir içeriğini zenginleştirebilirsiniz. Ancak pürin içeriğinin yüksek olması nedeniyle ürik asit seviyesi yüksek kişilerin veya gut hastalarının ıspanak tüketirken dikkatli olmaları gerekiyor."



PANCAR: A vitamini, C vitamini, beta-karoten, folat ve çinkodan zengin olan pancar, bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlıklarına karşı koruyucu etki gösteriyor. Yüksek lif içeriği sayesinde kabızlığı önleyici etkisi de mevcut. Aynı zamanda pancarın içeriğinde yer alan 'betalain' de antioksidan özellik göstererek zararlı maddelere karşı koruma sağlıyor, böylelikle bağışıklık hücrelerini güçlendiriyor.



KARNABAHAR: Karnabahar glukozinolat ve izotiyosiyanat içeriğiyle güçlü antioksidan besinler arasında yer alıyor. Aynı zamanda içeriğindeki karotenoid ve flavonoid de bazı kanser türlerine karşı koruyucu oluyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. C vitaminini yüksek miktarda içererek enfeksiyonlara karşı koruma sağlıyor.





IHLAMUR: İçeriğindeki fitokimyasallar ve flavonoidler sayesinde bağışıklık sistemini destekleyerek vücut direncini arttırıyor. Enfeksiyon sırasında artan sıvı ihtiyacını karşılamak için ıhlamur çayı tüketmeniz uygun bir seçim olacaktır. Ihlamuru suyla kaynatmak yerine kaynamış suda 5-8 dakika demleyin.