Çocuğunuz kışı sağlıklı geçirsin

Okul ortamında uzun saatler boyunca bir arada bulunan kalabalık öğrenci grupları, birçok enfeksiyonla karşı karşıya kalıyor. Dr. Koray Hacıoğlu, küçük değişiklikler ile ebeveynlerin hem kendilerini hem de çocuklarını hastalıklardan koruyabileceğini söyledi

Okullar, çocukların daha sık hastalanması ve bu hastalıkları birbirlerine kolayca bulaştırmaları anlamına da geliyor. Sınıf ve okul ortamlarında uzun saatler boyunca bir arada bulunan kalabalık öğrenci grupları birçok enfeksiyonla karşı karşıya kalıyor. Özellikle okula ilk kez başlayan çocuklar okula başladıkları ilk yıl içinde yaklaşık 8 kez ateşli üst solunum yolu enfeksiyonuna yakalanıyor. Çocukların en sık yakalandıkları hastalıklar arasında üst solunum yolu enfeksiyonları, ishal, bulantı, kusma gibi belirtilerle başlayan rahatsızlıklar ile kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve su çiçeği gibi yüksek bulaşıcı özelliğe sahip döküntülü hastalıklar bulunuyor.



BAKTERİ VE VİRÜSLER

Bulaşıcı hastalıkların birçoğunun sessiz ve sinsi seyirli olduğunu ve kalabalık, havalandırması yetersiz olan okul gibi ortamlarda hızla yayılma eğilimi gösterdiğini belirten Acıbadem Altunizade Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Koray Hacıoğlu; hızlı sıcaklık değişimlerinin de eklenmesiyle vücudun adaptasyonunun daha da güçleştiğine, bunun da sınıflarda koşup terleyen, üşüyen çocukları enfeksiyon etkenlerinin hedefi haline getirdiğine dikkat çekiyor. Okul ortamında bakteri ve virüsler, çoğunlukla damlacık yolu olarak bilinen havada asılı kalan partiküller, doğrudan temas veya besinlerden ağızla bulaşıyor.



ORTAK EŞYA KULLANILMAMALI

Örneğin nezle ya da üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren bir çocuğun hapşırma ve öksürmesi ile mikropların havaya saçılımı gerçekleşiyor veya ortak eşyaların kullanılması ile de enfeksiyonlar hızla yayılmaya başlıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Koray Hacıoğlu, dikkat edilmesi gereken küçük değişiklikler ile ebeveynlerin hem kendilerini hem de çocuklarını hastalıklardan koruyabileceğini ve daha sağlıklı bir okul dönemi geçirebileceklerini belirterek bu önlemleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.



SINIFIN HAVALANDIRILMASI ÇOK ÖNEMLİ

OKUL ve sınıf ortamının düzenli olarak havalandırılması için öğretmenlerle iş birliği yapılmasının da bir diğer önlem olduğunu belirten Dr. Koray Hacıoğlu, hastalık bulguları gözlenen çocukların hızla tedavi olmaları sayesinde bulaşıcılığın kontrol altına alınabileceğine vurgu yapıyor.



UYKU DÜZENİNE DİKKAT EDİN

Uyku düzeni oluşturulan çocuklarda bağışıklık sistemi daha sağlıklı çalışıyor. Bu sebeple uyku ve uyanma zamanının her gün aynı düzende olmasının okula başlamadan önceki dönemde sağlanması gerekiyor. Düzensiz uyku aynı zamanda dikkat dağınıklığı ve odaklanma problemlerine yol açarak okul başarısının düşmesine sebep olabiliyor.



AŞILARI İHMAL ETMEYİN

Çocuk hekimleri tarafından özellikle düzenli olarak yapılan çocuk sağlığı izlemlerinin yanı sıra eksiksiz ve zamanında yapılan aşı uygulamaları ile toplumsal bağışıklık artmakta olup, bu sayede hastalıkların daha hafif geçirilmesi ya da tamamen önlenebilmesi de mümkün oluyor. Özellikle geç kalmadan yapılacak yıllık grip aşıları ile ciddi salgınlara yol açan influenza virüsüne karşı bağışıklama sağlanması gerekiyor.



DÜZENLİ DİŞ FIRÇALAMA ALIŞKANLIĞI EDİNDİRİN

Çocuklara düzenli diş fırçalama alışkanlığı kazandırılması da çocukta diş çürüklerini engelliyor. Bu sayede enfeksiyonlarda ilk bariyer olan ağız diş sağlığındaki olası bozulmaların önüne geçiliyor.



BU BELİRTİLER VARSA DOKTORUNA GÖTÜRÜN

Okulda hastalanan, 48-72 saat içinde düzelme bulgusu görülmeyen, ateş sıklığı artan ve ateşi 41 dereceyi bulan çocukların, hastalıkları daha fazla ilerlemeden ve hastalıklarını arkadaşlarına bulaştırmadan mutlaka bir çocuk hekimi tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.



HAZIR GIDA, ABUR CUBURDAN UZAK TUTUN

Çocukların okul beslenmelerinde hazır gıda ve abur cubur gıdalardan uzak durulması, sağlıklı atıştırmalık olarak nitelendirilen taze ve kuru meyveler, kuruyemişler veya süt ürünlerinin ara öğünlerin içine dahil edilmesi gerekiyor.