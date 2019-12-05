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Yara izlerine evde tedavisi

Yara izlerine evde limon tedavisi
Giriş Tarihi: 5.12.2019

Yara izinin bulunduğu bölgeyi hijyen açısından iyi temizlemeniz gerekmektedir. Daha sonra bir çay kaşığı limon suyunu pamuğa dökerek, yara izinin olduğu bölgeyi ovun. Limon suyunun 10 dakika cildinizde kalmasını sağlayın. Ardından cildinizi temizleyebilirsiniz. 1 ay boyunca günde 2 kere uygulayabilirsiniz. Limon ağartıcı olduğundan dolayı, yara izlerinin rengini açar. Böylece yara izlerini hafifletir.

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