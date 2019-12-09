Grip ve soğuk algınlığına ekinezya çayı

EKİNEZYA çayı, üst solunum yolları enfeksiyonlarından korunmada ve tedavide yardımcıdır. Ayrıca bağışıklık sisteminin etkinliğini destekler. Ekinezya bitki çayının etkisi suda çözünebilen kafeik asit türevlerinin etkisinden kaynaklanır.

EKİNEZYA çayı, üst solunum yolları enfeksiyonlarından korunmada ve tedavide yardımcıdır. Ayrıca bağışıklık sisteminin etkinliğini destekler. Ekinezya bitki çayının etkisi suda çözünebilen kafeik asit türevlerinin etkisinden kaynaklanır. Özellikle enfeksiyon, grip, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarda sıklıkla kullanılır. Bağışıklık sistemi yeterince güçlü olmayanlar için de ekinezya önemli bir doğal destektir.



GRİP ve soğuk algınlığı önleyici etkisi olduğu gibi hastalığın ilk belirtilerinin ortaya çıkması durumunda da kullanılabilir. Son yayımlanan çalışmalara göre ekinezya ürünleri, hem uçuk virüslerini öldürüyor, hem de virüslerin yol açtığı iltihap etkenlerinin miktarını kontrol ediyor.



HAZIRLANIŞI:

Bir fincan sıcak su içerisine yarım kaşık ekinezya ekleyin. 10- 15 dakika demleyin. Ekinezya çayını 15 gün içip, sonrasında 2 hafta ara vermek gerekir. Fazlası immün sistemi (bağışıklık sisteminin) üzerinde olumsuz etki yaratabilir.