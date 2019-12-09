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tehlikeli mi?

Sarımsak yutmak tehlikeli mi?
Giriş Tarihi: 9.12.2019

açısından çeşitli faydalarıyla bilinen , adeta bir şifa kaynağı. Ancak aşırı , kişilerde mide sıkıntılarına neden olabilir.

SAĞLIK açısından çeşitli faydalarıyla bilinen sarımsak, adeta bir şifa kaynağı. Ancak aşırı sarımsak yutmak, kişilerde mide sıkıntılarına neden olabilir. Özellikle midesinde gastrit ve reflü problemi olan kişilerin sarımsak yutarken en fazla bir diş olacak şekilde yutmaları öneriliyor. Fazla yutulması halinde midede veya mideye giden yolda tahrişe, yanmaya ve acı hissine yol açabilir. Düzenli olarak kullanılan ilaçlar varsa eğer sarımsak yutmadan önce kişinin doktoruna danışması daha yararlı olacaktır.
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