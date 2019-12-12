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Haberler > Sağlık > Bir pirinç ile kilo kontrolü

Bir ile kontrolü

Bir pirinç ile kilo kontrolü
Giriş Tarihi: 12.12.2019

kilolarından kurtulmak isteyenlere oldukça etkili bir yöntem. Her gün bir adet çiğ yutarak iştahınızı kontrol altına alabilir ve hatta tatlı isteğinizi tamamen sonlandırabilirsiniz

FAZLA kilolarından kurtulmak isteyenlere oldukça etkili bir yöntem. Her gün bir adet çiğ pirinç yutarak iştahınızı kontrol altına alabilir ve hatta tatlı isteğinizi tamamen sonlandırabilirsiniz. Sabahları pirinç yutarak güne başladığınızda iştahınızı kontrol altına alabilirsiniz. Ancak sadece pirinç yutup, yüksek kalorili beslenmeye devam etmek size kilo verdirmeyecektir. Pirinç yuttuğunuz sürece yediklerinizi de bir nebze kontrol altına almalısınız ki kilo vermeniz hızlansın.
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