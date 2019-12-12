FAZLA kilolarından kurtulmak isteyenlere oldukça etkili bir yöntem. Her gün bir adet çiğ pirinç yutarak iştahınızı kontrol altına alabilir ve hatta tatlı isteğinizi tamamen sonlandırabilirsiniz
FAZLA kilolarından kurtulmak isteyenlere oldukça etkili bir yöntem. Her gün bir adet çiğ pirinç yutarak iştahınızı kontrol altına alabilir ve hatta tatlı isteğinizi tamamen sonlandırabilirsiniz. Sabahları pirinç yutarak güne başladığınızda iştahınızı kontrol altına alabilirsiniz. Ancak sadece pirinç yutup, yüksek kalorili beslenmeye devam etmek size kilo verdirmeyecektir. Pirinç yuttuğunuz sürece yediklerinizi de bir nebze kontrol altına almalısınız ki kilo vermeniz hızlansın.
Bir pirinç ile kilo kontrolü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.