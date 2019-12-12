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erimesine D vitaminli

Kemik erimesine D vitaminli peynir
Giriş Tarihi: 12.12.2019

olarak da bilinen eksikliği, tüm dünyada ciddi bir sağlık problemine dönüştü. D vitamini konusunda yapılan son araştırmalar, ülkemizde güneş ışınlarından yeterince faydalanılmadığını ortaya koyuyor.

GÜNEŞ ışığı vitamini olarak da bilinen D vitamini eksikliği, tüm dünyada ciddi bir sağlık problemine dönüştü. D vitamini konusunda yapılan son araştırmalar, ülkemizde güneş ışınlarından yeterince faydalanılmadığını ortaya koyuyor. En büyük kaynağı güneş ışınları olan D vitamininin, vücuttaki eksikliği özellikle yaşlı bireylerde kemik erimesi olarak bilinen osteoporoza, kırıklara ve düşmelere yol açıyor.


Yaşlı bireylerde D vitamininin hem deride yapımının hem de bağırsaklarda emiliminin az olduğunu söyleyen Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, 70 yaşa kadar 15 mikrogram, 70 yaş üstünde 20 mikrogram miktarında alınması gereken günlük D Vitamininin, D vitamini ile zenginleştirilmiş peynirle tamamlanabileceğini belirtiyor.

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