Kemik erimesine D vitaminli peynir

GÜNEŞ ışığı vitamini olarak da bilinen D vitamini eksikliği, tüm dünyada ciddi bir sağlık problemine dönüştü. D vitamini konusunda yapılan son araştırmalar, ülkemizde güneş ışınlarından yeterince faydalanılmadığını ortaya koyuyor.

GÜNEŞ ışığı vitamini olarak da bilinen D vitamini eksikliği, tüm dünyada ciddi bir sağlık problemine dönüştü. D vitamini konusunda yapılan son araştırmalar, ülkemizde güneş ışınlarından yeterince faydalanılmadığını ortaya koyuyor. En büyük kaynağı güneş ışınları olan D vitamininin, vücuttaki eksikliği özellikle yaşlı bireylerde kemik erimesi olarak bilinen osteoporoza, kırıklara ve düşmelere yol açıyor.



Yaşlı bireylerde D vitamininin hem deride yapımının hem de bağırsaklarda emiliminin az olduğunu söyleyen Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, 70 yaşa kadar 15 mikrogram, 70 yaş üstünde 20 mikrogram miktarında alınması gereken günlük D Vitamininin, D vitamini ile zenginleştirilmiş peynirle tamamlanabileceğini belirtiyor.