Yaş aldıkça yavaşla, sağlıklı yaşa

GENÇLİK iddiasıyla zamana ve yaşa meydan okumanın yapılabilecek en büyük yaşamsal hatalardan da biri olduğunu, belirten Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Mitat Bahçeci, "70 yaşındaki bir kişinin 30 yaşındaki bir kişinin yapacağı sporlara zorlanması onun ani ölümüne yol açar. Yaşam tarzıyla, hareketleriyle zamana ve yaşa uyumlu davranmak sağlıklı ve uzun yaşam için gerekli en önemli faktörlerdir" dedi.

GENÇLİK iddiasıyla zamana ve yaşa meydan okumanın yapılabilecek en büyük yaşamsal hatalardan da biri olduğunu, belirten Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Mitat Bahçeci, "70 yaşındaki bir kişinin 30 yaşındaki bir kişinin yapacağı sporlara zorlanması onun ani ölümüne yol açar. Yaşam tarzıyla, hareketleriyle zamana ve yaşa uyumlu davranmak sağlıklı ve uzun yaşam için gerekli en önemli faktörlerdir" dedi.



TEHLİKEDEN KORUYOR

GELİŞEN bilim ve teknolojinin de etkisiyle sağlıklı ve uzun yaşama isteğinin daha da güçlendiğine dikkat çeken Bahçeci, bu hedefe ulaşmanın

çok basit formülünü verdi. "Spor, egzersiz yap, düzenli beslen ve uykuya dikkat et." Yaşlandıkça tüm vücut fonksiyonlarının zamanla bir yavaşlama gösterdiğini ve insanların da bundan yakındığını belirten Prof. Dr. Bahçeci şöyle konuştu: "Oysa hayatımızdaki bu yavaşlama aynı zamanda bizi tehlikelerden de koruyor. çünkü insan vücudu kişinin yaşına uygun olarak hareket etmeye programlanmış."