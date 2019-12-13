Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yegana Sadıgova, soğuk havaların gebelerde ‘hasta olmamalıyım’ kaygısına yol açtığını belirterek, “Panik yapmayın, doktor kontrolünde tedavinizi olun” dedi

GEBELER, kış aylarında hasta olma konusunda endişeli olabiliyor. Ayrıca stres ve kaygı düzeyleri artabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yegana Sadıgova, "Açıkçası yazın hamile olmakla kışın hamile olmak arasında bir fark yok. Bu yüzden kışın gebelikten korkmayın. Endişeye gerek yok" dedi. Op. Dr. Sadıgova, "Soğuk havalardan bebeğim nasıl etkilenir, bebekte sıkıntı olur mu sorularıyla çok fazla karşılaşıyoruz. Bununla birlikte, 'kış döneminde hastalıklardan kendimi nasıl korurum?' 'nasıl beslenirim?' kaygıları ve antibiyotik kullanma korkusu söz konusu. Bu durumlar gebelerde strese ve depresyona neden oluyor" dedi.

ENDİŞEYE GEREK YOK

KIŞIN havaların soğuması ve kapalı olmasının gebelerde, depresyona ve strese neden olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Sadıgova, "Bununla birlikte gebelerde, kışın hasta olma kaygısı da söz konusudur. Stres yapmamalılar. Psikolojik olarak kendilerini kötü hissettirecek düşüncelere kapılmayıp rahat olmalılar. Doktora görünmekten korkmamalılar. Bize gelen gebelerde, eğer depresyon durumu varsa zaten psikoloğa yönlendiriyoruz" dedi.