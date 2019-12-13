Şaşılık tedavisine geç kalmayın

ÇOCUKLARDA sık görülebilen şaşılık, göz tembelliğine neden olmasının yanında estetik kaygılar nedeniyle psikolojik sorunlara da yol açabiliyor.

ÇOCUKLARDA sık görülebilen şaşılık, göz tembelliğine neden olmasının yanında estetik kaygılar nedeniyle psikolojik sorunlara da yol açabiliyor.

HER YAŞTA OLABİLİR

ERKEN teşhis ve tedavi yaşanan sorunların daha kolay atlatılmasını sağladığı için şaşılık tedavisinde geç kalınmaması gerekiyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Arıcı, şaşılık ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. "Şaşılık yeni doğan döneminden itibaren her yaşta ortaya çıkabilir" diyen Prof. Dr. Arıcı, "Şaşılığın en belirgin belirtisi, gözlerin paralelliğini bozulmasıdır. Güneşli ortamlarda bir gözünü kısma, başın veya yüzün bir yöne çevrilmesi gibi hareketler de şaşılık belirtisi olabilmektedir. Bir gözde hafif kayma dikkatli ailelerin bile gözünden kaçabilmektedir. Çocukta görülen en küçük kayma şüphesi bile göz ardı edilmeyerek uzmana başvurulması yaşanabilecek sorunların önüne geçebilir" dedi.