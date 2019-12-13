Turp ye turp gibi ol!

TURBUN faydaları saymakla bitmiyor. Diyetisyen Merve Tuysuz, mevsimsel olarak soğuk algınlıkları hastalıklarının sık görüldüğünü belirterek, siyah turp ve balın bağışıklık sistemini güçlendireceğini söyledi.

TURBUN faydaları saymakla bitmiyor. Diyetisyen Merve Tuysuz, mevsimsel olarak soğuk algınlıkları hastalıklarının sık görüldüğünü belirterek, siyah turp ve balın bağışıklık sistemini güçlendireceğini söyledi. Tuysuz, "Bağışıklık sistemi vücudumuzu enfeksiyonlara yol açan virüs, bakteri ve parazit gibi mikroorganizmaların zararlı etkilerine karşı koruyan sistemdir. Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak grip ya da soğuk algınlıklarından korunmak için önemli.

GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK

BAĞIŞIKLIK sistemini güçlü tutmak ise tabiî ki bizim elimizdedir. Salgına karşı üretilen ilaç ve aşı yöntemlerine başvurmadan önce, vücudumuzun doğal bağışıklık sistemini korumak ve güçlendirmek için sağlıklı beslenmek birincil kuraldır" diye konuştu.