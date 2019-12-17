Doktora danışmadan ek gıdaya başlamayın

Anne sütü, D vitamini dışında ilk 6 ayda bebeğin tüm gereksinimlerini karşılıyor. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Songül Tarkan bebeklerde 4 aylık döneme kadar sadece anne sütü verilmesi gerektiğini belirtirken, bebeğin suya dahi ihtiyaç duymadığını söyledi. Dr. Tarkan ayrıca doktora danışılmadan, anne sütünün yetmediği düşüncesiyle 6 aydan önce ek gıdaya başlanılmaması gerektiği uyarısında bulundu.



Anne sütünün mükemmel bir besin kaynağı olduğunu ifade eden Tarkan, Dünya Sağlık Örgütü'nün anne sütü ile beslenmenin iki yaşına kadar sürdürülmesini önerdiğini söyledi.