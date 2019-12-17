Kötü beslenme saçları döküyor

Saç genellikle genetik kaynaklı olan saç dökülmesinin sebepleri arasında kötü beslenme ve vitamin eksikliği de yer alabiliyor. Uzmanlar, "Saç dökülmeleri kansızlık, beslenme bozuklukları, vitamin eksiklikleri, ağır hastalıklar, hormonal düzensizlikler ve bazı ilaç kullanımlarından sonra görülebilirse de genelde bir nedene bağlanamaz. Ailesel yatkınlık, stres, mantar enfeksiyonları ve kalitesiz bakım ürünlerinin kullanılması dökülmeyi etkileyerek arttırabilmektedir. Başlama yaşı ne kadar erken olursa dökülme o kadar fazla ve geniş alanda olur" diye konuştu.