Kalp krizi ‘geliyorum’ der mi?

Dr. Uğur Hepçivici, kardiyolojik muayene ile bir çok hastanın kalp krizi geçirme riskinin belirlenebileceğini belirtti

Özel Akut Kalp Damar Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Uğur Hepçivici kalp krizi hakkında bilgiler verdi. 'Geçen hafta kalp doktoruna muayene oldum, tahlillerim temiz çıktı ama bir hafta sonra kalp krizi geçirdim' gibi sorularla karşılaşabildiklerini belirten Dr. Hepçivici, düzenli kardiyolojik muayene ile hastanın kalp krizi geçirme riskinin belirlenip tedavi edilebildiğini söyledi.



NADİREN GÖRÜLEMEZ

Kardiyolojik muayenede hastanın şikayetlerinin dikkatlice dinlenmesi gerektiğini kaydeden Dr. Hepçivici, "Kalp krizi hayati önem taşıyan, kriz başladığında zamanla yarışın başladığı bir durumdur. Süreç ani ölümle yada sonrasında ağır kalıcı bir kalp yetersizliği ile sonuçlanabilir" dedi. Kardiyolojik muayene ile bir çok hastanın kalp krizi geçirme riskinin belirlenerek mevcut damar tıkanıklığının tedavi edilebildiğini belirten Dr. Hepçivici, "Peki tespit edilememe ihtimali var mı? Cevap, nadir de olsa evet. Çünkü bazı hastalarda bir faktörün tetiklediği beklenmedik ani damar spazmı yada damarındaki yüzde 20-30 gibi kardiyolojik ön testlerle belirlenemeyen bir plağın stres, sigara, hipertansiyon, diyabet gibi bir faktör ile aniden yırtılması kalp krizi başlatabilir. Bu nedenle dikkatli bir hekim ön testleriniz temiz olsa bile sizden koroner anjiyografi olmanızı isteyebilir. Ayrıca koroner anjiyografi ile damarları görmek isteriz" dedi.



SİGARAYI BIRAKIN

"Diyabet, hipertansiyon, sigara, kolesterol yüksekliği, hareketsiz yaşam, stres, böbrek yetmezliği, kötü beslenme damar hastalığına yakalanma riskinizi arttırır" diyen Dr. Hepçivici, "Diyabet hipertansiyon gibi kronik hastalığınız varsa tedavi altında olmanız gerekir. Sigarayı bırakmanız, alkol tüketimini kısıtlamanız, dengeli beslenmeniz, düzenli spor yapmanız, stres ile baş etmenin yollarını bulmanız kalp damar hastalıklarından korunmanıza yardımcı olacaktır. Haftanın 4 günü düzenli spor yapmanız bir çok konuda size faydalar sağlayacaktır. 35 yaş üstü bireylerin spora başlamadan önce mutlaka kalp muayenesi yaptırmaları gerekmekte. Halı saha maçı veya fitness salonlarında yoğun kardiyo egzersizlerinin ani kalp krizini başlatabileceğini ve spor esnasında kalp krizi geçirmenin ölümcül olduğunu unutmayın" dedi.