Mucit cerrahtan 5 yeni icat

Ekol Hastanesi obezite cerrahlarından Opr. Dr. Türker Karabuğa, obezite ameliyatlarını daha konforlu ve güvenli hale getirecek icatları için patent aldı

Ekol Hastanesi obezite cerrahlarından Opr. Dr. Türker Karabuğa obezitenin tedavisinde kullanılmak üzere ve obezite ameliyatlarını daha konforlu ve güvenli hale getirecek 5 icat için patent aldı. Türkiye'nin bu alandaki prestijini arttırmayı hedefleyen Opr. Dr. Karabuğa, "Bu prestij beraberinde sağlık turizminin geliştirilmesi için kapı açacaktır" diye konuştu.



PRESTİJİ ARTACAK

108 ülkede patent koruması başvurusu yaptıklarını belirten Opr. Dr. Karabuğa "Üretime geçmek isteyen yerli ve yabancı firmalarla görüşmelere devam ediyoruz. Başarı oranı artan cerrahi müdahaleler sağlık turizmi anlamında Türkiye'nin prestijini üst sıralara taşıyacaktır" dedi. Opr. Dr. Karabuğa, "İlk patent başvurum tüp mide ameliyatında operasyonu daha güvenli hale getirmek üzere kullanılan titanyum zımba atan stapler teknolojisi üzerine" dedi.



AVANTAJ SAĞLIYOR

İKİ yeni mide balonu da geliştiren Opr. Dr. Karabuğa, operasyonların daha az sayıda delikten gerçekleştirilmesini sağlayacak bir buluşa da imza attı. Opr. Dr. Türker Karabuğa, "Daha az delikten yapılan laparoskopik cerrahi işlemler hastanın iyileşme süresi, günlük yaşamına dönüş süresi ve estetik açıdan ciddi avantajlar sağlıyor. Geliştirdiğim icat sayesinde karın içi ekartör kullanılmasına imkan sağlanıyor. Yani karın içerisinde, OPR. Dr. Karabuğa'nın çalışmaları yalnızca obezite cerrahisi alanında değil. Çok sayıda safra kesesi ameliyatına imza atan Opr. Dr. Karabuğa, tek delikten yapılan safra kesesi ameliyatında kullanılan safra kesesi askısı diğer 3 delikten ilerletilen bir ekartörün karın içerisinde şişirilip, karaciğer içinde ekarte edilerek daha uygun bir çalışma ortamı sağlanıyor. Böylece cerrahi daha konforlu ve güvenli hale geliyor" dedi. için bir askı iğne de geliştirdi.