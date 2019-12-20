Otizm tedavisini geciktirmeyin

Otizm, ya da pek bilinmeyen adıyla Otizm Spektrum Bozuklukları (OSB), belirtileri erken yaşlarda görülmeye başlayan, yaşam boyu devam edebilen; etkileşim ve iletişim alanında belirgin gecikme, sapma ve kısıtlayıcı ilgi alanları ile kendini gösteren karmaşık nörogelişimsel bir bozukluk.



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İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kliniği sorumlusu Doç. Dr. Sibel Durak, "Aile, en sık çocuğun etrafa ilgisiz, tepkisiz olması, konuşmasının gecikmesi; akranları konuştuğu halde hiç kelime çıkarmaması ya da daha önce "anne, baba" gibi tekli kelimeleri söyleyebilirken son aylarda bu kelimeleri söylememesi nedeniyle doktora başvurur" dedi. OSB olan bireylerle yapılan beyin görüntüleme çalışmaları, birçok beyin bölgesinde anormallik olduğunu ortaya koymuştur. Beyinde değişimlerin başlama yaşı 6-12 aydır. Bu çocukların erken dönemde baş çevreleri ve beyin hacimleri daha büyüktür. Ancak beyin hacmindeki bu büyüklük erken çocukluk döneminden sonra devam etmez" dedi.



ETKİN TEDAVİ

Otizm tedavisinde erken tanının önemli olduğuna değinen Doç. Dr. Sibel Durak, hastalık tanısının klinik değerlendirme ile davranışsal özelliklere dayanarak konduğunu, OSB tanısının gelişmiş ülkelerde dahi gecikebildiğini söyledi. Bozukluğun şiddeti, düşük sosyoekonomik düzey, bakım veren kişilerin OSB erken belirtilerini bilmemesi, kaynakları yetersiz bölgelerde yaşamak ve tanıdan önce fazla sayıda klinisyene başvurmanın OSB tanısının gecikmesine neden olduğuna dikkat çeken Durak; "Belirtiler 13-14 aylık iken görülmeye başlar. Erken tanı sonrası yapılan tedavi daha etkili olduğu için belirtilerin ilk dönemlerinde tanınması çok önemli" dedi.