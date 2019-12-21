Üzüm çekirdeği, en az meyvenin kendisi kadar faydalı. Üzüm çekirdeği, yüksek miktarda E vitamini içeriyor. Bu sayede göz sağlığına fayda sağlıyor. Daha keskin görmeye yardımcı oluyor. Televizyon, bilgisayar karşısında fazla vakit geçirildiğinde ortaya çıkan göz yorgunluğunun dindirilmesini sağlıyor. Yaşla beraber orataya çıkan görme bozukluklarını da engelliyor.