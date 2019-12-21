Midye dolma tüketmeden önce dikkat!

Sokak lezzetlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alan midye, dolmasından tavasına; çorbasından pilavına farklı şekillerde tüketilebilirken, midyeden zehirlenme vakalarına da sıkça rastlanabiliyor.



ZEHİRLEYEBİLİYOR

Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz, midye tüketirken ciddi sağlık sorunları ile karşılaşılabileceğini belirterek şunları söyledi: Midyenin sağlıklı deniz ürünü olarak değerlendirilebilmesi için nerede yetiştirildiğine dikkat edilmesi gerekmektedir. İşlenmesi, hazırlanması ve pişirilmesi sırasında hava kirliliği, böcek gibi çevresel etkilere de maruz kalabilirken, midye dolmanın besin örüntüsü, mikroorganizmaların üremesi için ideal bir ortam oluşturmaktadır. Midye dolmalar gıda zehirlenmelerine neden olabilmektedir.