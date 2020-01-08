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Aşırı çay tüketenleri bekleyen tehlike

Aşırı çay tüketenleri bekleyen tehlike

08.01.2020, 13:00

Ünverstesi'nden bilim insanlarının yaptığı bir araştırma, aşırı derecede tüketilen şekerin böbrek hastalıklarına neden olacağını ortaya koydu.

İşte çayla ilgili yapılan son araştırmayla ilgili dikkat çeken detaylar...

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