Johns Hopkns Ünverstesi'nden bilim insanlarının yaptığı bir araştırma, aşırı derecede tüketilen şekerin böbrek hastalıklarına neden olacağını ortaya koydu.
İşte çayla ilgili yapılan son araştırmayla ilgili dikkat çeken detaylar...
08.01.2020, 13:00
Johns Hopkns Ünverstesi'nden bilim insanlarının yaptığı bir araştırma, aşırı derecede tüketilen şekerin böbrek hastalıklarına neden olacağını ortaya koydu.
İşte çayla ilgili yapılan son araştırmayla ilgili dikkat çeken detaylar...
Aşırı çay tüketenleri bekleyen tehlike haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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