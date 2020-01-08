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Havuçlar neden turuncudur? Havucun yaşadığı dönüşüm mercek altına alındı

Havuçlar neden turuncudur? Havucun yaşadığı dönüşüm mercek altına alındı

08.01.2020, 14:48

Bugün kök olarak tüketilen turuncu renkli havuç, aslında bir zamanlar uzaktan akrabası olan maydanoz ve kişniş gibi yaprakları ve tohumları için yetiştirilen beyaz bir bitkiydi.

dergisinde yayınlanan bir makalede, havucun yaşadığı dönüşümün nedenleri ve tarihçesi mercek altına alındı. Makaleye göre, ilk olarak bugünkü ve 'ı kapsayan bölgede yetiştirilen havuçta yaklaşık 32 bin gen bulunuyor. Bunların iki tanesi de farklı renklerin oluşumuna neden oluyor.

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