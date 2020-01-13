Kahvaltıda yoğurt yiyin

Sabah erken saatlerde tüketmeniz gereken bazı besinler hızlı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olabilir. Özellikle diyet yapanların işine yarayacak olan bu besinler yağ yakımı sağlayarak kilo verme sürecinizde etkili oluyor. Uzmanlar, "Kahvaltınızda yiyeceğiniz doğal yoğurdun sizi sadece beslemekle kalmayacağını, vücudunuzu probiyotikler, prebiyotikler, proteinler ve sağlıklı yağlarla da güçlendireceğini, bağışıklığınızı destekleyip metabolizmanızı hızlandıracağını, glukagon üretiminizi artırıp kilo kontrolünüzü kolaylaştıracağını da unutmayın" diyorlar.