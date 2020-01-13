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Vitamin ihtiyacının tamamını karşılıyor

Vitamin ihtiyacının tamamını karşılıyor
Giriş Tarihi: 13.1.2020
Trabzon hurması adıyla da bilinen cennet hurması hem vitamin hem de mineral deposu. Sağlığımız üzerinden faydaları saymakla bitmeyen cennet hurması domatese benzeyen görüntüsüyle dikkat çekiyor. Cennet hurması vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin bir besin. İçeriğinde A, C, B1, B2 ve B3 vitaminleri, karbonhidrat, fosfor, protein, kalsiyum, demir, sodyum, selüloz, potasyum ve magnezyum barındırıyor.
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