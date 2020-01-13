Yüksek miktarda magnezyum içerir

Bilim insanlarına göre en sağlıklı besin olarak gösterilen bademin pek çok faydası var. Bir avuç badem, günlük magnezyum ihtiyacınızın %20'sini karşılar. Özellikle magnezyum eksikliğini badem tüketerek kapatabilirsiniz. Bir avuç badem 163 kaloridir ve içerisinde zeytinyağında bulunan sağlıklı doymamış yağlar vardır. 3.4 gramında omega 3'ler gibi çoklu doymamış yağ, 6 gram protein ve 3,5 gram lif bulunur. Bu bakımdan kalp sağlığı ve kolesterol ile birebir mücadele eden bir besin kaynağıdır.