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Yüksek miktarda magnezyum içerir

Yüksek miktarda magnezyum içerir
Giriş Tarihi: 13.1.2020
Bilim insanlarına göre en sağlıklı besin olarak gösterilen bademin pek çok faydası var. Bir avuç badem, günlük magnezyum ihtiyacınızın %20'sini karşılar. Özellikle magnezyum eksikliğini badem tüketerek kapatabilirsiniz. Bir avuç badem 163 kaloridir ve içerisinde zeytinyağında bulunan sağlıklı doymamış yağlar vardır. 3.4 gramında omega 3'ler gibi çoklu doymamış yağ, 6 gram protein ve 3,5 gram lif bulunur. Bu bakımdan kalp sağlığı ve kolesterol ile birebir mücadele eden bir besin kaynağıdır.
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