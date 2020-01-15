Bitter çikolata ve nar ile mutlu bir kış

Soğuk kış aylarında en sık görülen grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmak için öncelikle beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Beslenme düzenine dikkat edildiği sürece hastalıkları daha kolay atlatmak mümkün. Batıgöz Sağlık Grubu’ndan Diyetisyen Büşra Kaya, kışın bağışıklık sistemini güçlendirmenin yollarını anlattı…

Kış mevsiminde daha çok kapalı ortamda vakit geçirdiğimiz için üzerimizde hep negatif bir enerji olur, evde daha fazla vakit geçirdikçe de can sıkıntısı başlar ve istemsizce kendimizi buzdolabının önünde bulabiliriz. "Kışın kilo alıyorum, yazın veriyorum" sorunun kaynağı burada başlıyor. Diyetisyen Büşra Kaya, kış mevsiminde kilo aldırmadan bizi mutlu eden o mucize besinleri anlattı.



BİTTER ÇİKOLATA

Çikolatanın mutluluk verdiği hep söylenir. Tabii günlük tüketimde 1-2 parçayı geçmemek şartıyla! Bitter çikolataya süt ilave ederek kendinizi sıcak çikolatayla şımartabilirsiniz.



SEMİZOTU

OMEGA 3 içeriği yüksek olduğundan beyin yorgunluğunu alır ve aynı zamanda depresif durumunuzu dengeler. Zeytinyağlı bir semizotu ve yanında tüketebileceğiniz 1 su bardağı kadar yoğurt sizin için harika bir öğün olacaktır.



NARLI AYVALI KIŞ ÇAYI

"Hem kış hastalıklarından korunmak, hem de depresif ruh halinden kurtulmak için soğuk kış günlerinde bize en iyi gelecek şey; sıcak bir içecekten başkası değildir" diyen Kaya, kış çayı tarifi paylaştı: Ihlamur, ayva, nar, limon, kuru üzüm, mürdüm eriği, maydanoz, elma ve tarçın kabuğunu 2.5 litre suda kaynattıktan sonra süzüp içebilirsiniz. Malzemelerin miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz ancak çok ekşi olmaması açısından narı yarım çay bardağı kadar koymanız yeterli olacaktır. Bu tarifin içine şeker koymadan sıcak ya da dilerseniz soğutulmuş şekilde tüketebilirsiniz.



C VİTAMİNİ İLE TOKSİK MADDELERDEN ARININ

Öncelikle soğuk algınlığından korunabilmemiz için bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz gerekir. Bağışıklık sisteminin güçlendirmenin yolu da antioksidanlardan geçiyor. En güçlü antioksidanlardan olan C vitamininden mutlaka yararlanmamız gerekir. C vitamini bağışıklık sisteminin güçlenmesinin yanında toksik maddelerin atılmasında da önemli rol oynuyor" diyen Diyetisyen Büşra Kaya, C vitamininden zengin besinleri şu şekilde sıraladı: Kırmızı biber, yeşil biber, turunçgiller, maydanoz, kivi, brokoli, alabaş turpu, çilek ve ananas.



