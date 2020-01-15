Hemoroidi lifli gıdalarla önleyin

Hemoroid hastalığında posalı beslenmenin oldukça önem taşıdığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Deniz Özbilici, "Posalı gıda alımına başlanan ilk günlerde bağırsaklar bu düzene alışık olmadığı için gaz ve karın ağrısı şikayeti yaşanabilmektedir. Bu nedenle lifli gıda tüketimi yavaş yavaş artırılmalıdır. Bunun yanında günlük su tüketiminin de artırılması gerekmektedir. Güne bir bardak ılık su ile başlanmasının ardından, sağlıklı bir bağırsak fonksiyonu için; örneğin sabah meyve salatası, zeytinyağı ve tam buğday ekmeği, öğlen de sebze yemeği ve yoğurt tercih edilebilir. Akşam yemeğinde büyük bir tabak zeytinyağlı marul salatası ve uygun miktarda protein, sonrasında da küçük bir kase kabak çekirdeği tüketilebilir. Acı, turşu, sirke, alkollü içecekler ve sigaradan da kaçınılması