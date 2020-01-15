Kurutulmuş maydanozun tazeye göre 17 kat daha fazla antioksidan içeriği bulunduğunun saptandığını belirten uzmanlar maydanozun kanseri önleyici özellikleri olduğunu söyledi. Oksidatif stresi azaltan flavonoid antioksidanlar ve C vitamini bakımından zengin maydanozun yapısındaki bazı flavonoid alt gruplarının (örneğin müretin ve apigenin) kanser önleyici özelliği olduğu ortaya çıkarıldı.
Kurutulmuş maydanoz 17 kat daha faydalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.