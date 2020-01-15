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maydanoz 17 kat daha faydalı

Kurutulmuş maydanoz 17 kat daha faydalı
Giriş Tarihi: 15.1.2020
Kurutulmuş maydanozun tazeye göre 17 kat daha fazla antioksidan içeriği bulunduğunun saptandığını belirten uzmanlar maydanozun kanseri önleyici özellikleri olduğunu söyledi. Oksidatif stresi azaltan flavonoid antioksidanlar ve C vitamini bakımından zengin maydanozun yapısındaki bazı flavonoid alt gruplarının (örneğin müretin ve apigenin) kanser önleyici özelliği olduğu ortaya çıkarıldı.
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