Kurutulmuş maydanoz 17 kat daha faydalı

Kurutulmuş maydanozun tazeye göre 17 kat daha fazla antioksidan içeriği bulunduğunun saptandığını belirten uzmanlar maydanozun kanseri önleyici özellikleri olduğunu söyledi. Oksidatif stresi azaltan flavonoid antioksidanlar ve C vitamini bakımından zengin maydanozun yapısındaki bazı flavonoid alt gruplarının (örneğin müretin ve apigenin) kanser önleyici özelliği olduğu ortaya çıkarıldı.