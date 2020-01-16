  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sağlık > 1 kase beyaz pirinç 2 kutu gazlı içeceğe denk

1 kase beyaz pirinç 2 kutu gazlı içeceğe denk

1 kase beyaz pirinç 2 kutu gazlı içeceğe denk
Giriş Tarihi: 16.1.2020
Dünya üzerindeki pek çok uzmanı diyabetle savaşta endişeye düşüren besinlerden biri de beyaz pirinç! Harvard Halk Sağlığı Okulu'nda 350 binden fazla insanın yeme alışkanlıkları izlendi. Araştırmada Asyalılar ve Çinliler günde 4 porsiyon pişmiş pirinç tüketirken Amerikalılar ve Avustralyalılar haftada sadece 5 porsiyon yedi. Sonuca göre yenilen her bir tabak beyaz pirinç, diyabet riskini yüzde 11 oranında artırıyordu. 1 kase beyaz pirinç, içerdiği şeker ve karbonhidrat bakımından 2 kutu gazlı içeceğe denk geliyor. Gazlı içeceklerin de diyabete yol açtığını unutmayın.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

1 kase beyaz pirinç 2 kutu gazlı içeceğe denk haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN