1 kase beyaz pirinç 2 kutu gazlı içeceğe denk

Dünya üzerindeki pek çok uzmanı diyabetle savaşta endişeye düşüren besinlerden biri de beyaz pirinç! Harvard Halk Sağlığı Okulu'nda 350 binden fazla insanın yeme alışkanlıkları izlendi. Araştırmada Asyalılar ve Çinliler günde 4 porsiyon pişmiş pirinç tüketirken Amerikalılar ve Avustralyalılar haftada sadece 5 porsiyon yedi. Sonuca göre yenilen her bir tabak beyaz pirinç, diyabet riskini yüzde 11 oranında artırıyordu. 1 kase beyaz pirinç, içerdiği şeker ve karbonhidrat bakımından 2 kutu gazlı içeceğe denk geliyor. Gazlı içeceklerin de diyabete yol açtığını unutmayın.
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